Guvernul de la Sofia l-a desemnat pe Rumen Spețov ca administrator al filialei Lukoil din Bulgaria. Ministrul economiei, Petar Dilov, a spus că acesta îndeplinește toate criteriile legale și că numirea sa va asigura controlul asupra unei infrastructuri critice.

Ministrul energiei, Jecho Stankov, a completat că acest pas ar putea permite Trezoreriei SUA să autorizeze rapid continuarea activității companiei.

Rafinăria Lukoil din Burgas este singura din Bulgaria și cea mai mare din Balcani. Administratorul numit de stat va putea gestiona operațiunile și va avea dreptul de a vinde active, cu aprobarea guvernului. De asemenea, va beneficia de imunitate în fața unor eventuale acțiuni penale.

Decizia a venit după anunțul SUA privind sancțiuni aplicabile începând cu 21 noiembrie, în contextul în care Washingtonul vizează diminuarea veniturilor energetice ale Rusiei.

Măsura a stârnit imediat critici interne și externe. Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat inițial să promulge amendamentul legislativ care permitea controlul asupra filialei Lukoil, însă parlamentul a respins veto-ul. Radev a atras atenția asupra riscurilor financiare pe care Bulgaria și le asumă dacă firma rusă va iniția acțiuni legale.

Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a numit legea „o expropriere” și a avertizat că ar crea un precedent periculos. Opoziția bulgară a ridicat suspiciuni privind o eventuală transferare a activelor către afaceriști apropiați guvernului, acuzații respinse de coaliția aflată la putere.

Statele Unite și Marea Britanie au impus luna trecută sancțiuni asupra Lukoil și Rosneft. Trezoreria americană a acordat un termen până la 21 noiembrie pentru încetarea tranzacțiilor. O încercare a Lukoil de a vinde activele internaționale către Gunvor a eșuat deoarece Washingtonul nu a aprobat tranzacția.

Compania rusă a transmis că se află în discuții cu potențiali cumpărători și că un acord va fi anunțat după obținerea aprobărilor necesare. Fondul american Carlyle analizează posibilitatea de a achiziționa aceste active, aflate în valoare de aproximativ 22 miliarde de dolari. Surse citate de Reuters spun că firma americană intenționează să solicite o licență specială SUA înainte de începerea negocierilor.

Lukoil operează trei rafinării europene, deține participații în zăcăminte din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și sute de benzinării, inclusiv în SUA. Compania extrage aproximativ 2% din producția mondială de petrol, iar activele externe reprezintă aproximativ 0,5% din producția globală.

Guvernul bulgar a cerut o excepție de la aplicarea sancțiunilor, după modelul Germaniei și Ungariei. Solicitarea a fost trimisă Washingtonului la sfârșitul lui octombrie, însă autoritățile nu au menționat durata vizată.

Între timp, controlul temporar asupra operațiunilor Lukoil rămâne soluția aleasă de Sofia pentru a evita blocarea rafinăriei din Burgas și eventuale perturbări majore în aprovizionarea cu combustibili. Autoritățile au transmis că această măsură are scopul de a menține funcționarea critică a rafinăriei până la clarificarea situației juridice și comerciale.