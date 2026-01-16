Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că elaborarea bugetului de stat reprezintă primul test real de maturitate pentru actuala coaliție de guvernare.

El a explicat că, după trecerea anului electoral, românii care au muncit intens în 2025 și care încă resimt povara unor taxe ridicate își doresc să vadă că Guvernul este capabil să gestioneze responsabil economia și să ducă „nava economică” în siguranță la liman.

Irineu Darău a precizat că disputele dintre partidele din coaliție afectează direct încrederea publică, iar această lipsă de unitate transmite semnale negative mediului economic.

Ministrul Economiei a subliniat că, de aceea, bugetul reprezintă un moment-cheie, primul exercițiu major pe care coaliția îl realizează împreună, iar succesul său este esențial pentru credibilitatea guvernării.

„Eu tot spun despre funcţionarea coaliţiei: am trecut de anul electoral. Eu cred că oamenii simpli, românii care au tras tare în 2025 şi care mai au încă taxe împovărătoare, vor un lucru: măcar să aibă încredere în guvernanţă, aşa imperfecţi cum suntem, că ducem această navă economică în vremuri complicate la mal. Când echipajul sau echipajele, că suntem mai multe partide, se ceartă între ele, nu cred că există această încredere. Şi pentru economie ar fi bine să existe încredere, dar, încă o dată, acesta cred eu că este testul de maturitate al actualei coaliţii, primul test de maturitate, primul buget pe care îl facem. Va fi foarte greu”, a explicat ministrul Economiei, invitat la Euronews România.

Ministrul a catalogat drept „un semi-eșec” faptul că legea bugetului de stat nu a fost adoptată până în prezent. El a afirmat că România se află într-o perioadă cu oportunități reale pentru reformarea profundă a statului și că acest lucru reprezintă și o responsabilitate morală.

Potrivit lui Irineu Darău, ritmul reformelor ar fi putut fi mult mai accelerat dacă ar fi depins exclusiv de USR, însă realitatea unei coaliții implică compromisuri și respectarea cadrului legal existent.

El a adăugat că direcția generală este corectă, chiar dacă apar frâne și întârzieri.

Ministrul Economiei și-a exprimat regretul că bugetul și pachetele legislative asociate nu au fost finalizate înainte de sfârșitul anului precedent, considerând că adoptarea lor la timp ar fi transmis un mesaj de echitate și seriozitate publică.

„Eu cred că este acum o perioadă în care avem oportunitatea, şi repet, datoria morală, să reformăm radical statul. Dacă ar fi după ritmul meu, dacă ar fi după ritmul USR, permiteţi-mi să spun, s-ar face mult mai abrupt anumite schimbări. Dar suntem o coaliţie, am găsit nişte lucruri dinainte şi mai trebuie să respectăm şi cadrul legal. Important este să mergem în direcţia cea bună. Mie mi se pare că mergem. Dacă sunt nişte frâne, eu încă o dată regret şi cred că ăsta este un semi-eşec până acum că nu am făcut bugetul înainte de sfârşitul anului şi că nu avem toată această legislaţie, toate acele pachete înainte de sfârşitul anului, pentru că atunci ar fi fost şi un sentiment de echitate pentru toată lumea, uite dom-le, în 2025, coaliţia asta în jumătate de an s-a încadrat cu toate pachetele”, a adăugat demnitarul.

Irineu Darău a subliniat că actuala coaliție beneficiază de aproape 70% din mandatele Parlamentului, ceea ce îi conferă o capacitate rar întâlnită de a implementa reformele pe care cetățenii le așteaptă.

El a explicat că această „ultra-majoritate” vine cu o responsabilitate morală importantă, iar perioada următorilor doi ani, considerați neelectorali, reprezintă oportunitatea ideală pentru a accelera reformele structurale.

Ministrul Irineu Darău a mai arătat că, deși partidele coaliției diferă semnificativ între ele, majoritatea actuală oferă fereastra necesară pentru a scoate România și economia sa din blocaj, aplicând reformele la un ritm mai rapid decât s-a putut până acum.

El a menționat că USR își asumă responsabilitatea și ritmul reformelor, sperând ca întreaga coaliție să „apese accelerația” în următorii ani.