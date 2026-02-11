Gigantul energetic BP a anunțat marți oprirea programului său de răscumpărare de acțiuni, în valoare de 750 de milioane de dolari. Decizia reflectă presiunile tot mai accentuate generate de scăderea prețului petrolului asupra marilor companii din sector, potrivit CNBC.

Hotărârea vine simultan cu publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al patrulea, care s-au situat la nivelul anticipat de analiști, însă bilanțul anual indică o profitabilitate ușor inferioară prognozelor.

Pentru T4, BP a raportat un profit de 1,54 miliarde de dolari, calculat conform metodei ”replacement cost”, indicator utilizat ca echivalent al profitului net. Valoarea coincide cu consensul pieței furnizat de LSEG.

La nivelul întregului an 2025, profitul net s-a ridicat la 7,49 miliarde de dolari, sub estimarea de 7,58 miliarde și în recul față de aproape 9 miliarde de dolari înregistrate în 2024.

Consiliul de administrație a decis suspendarea răscumpărărilor și alocarea integrală a lichidităților excedentare pentru consolidarea poziției financiare. Cel mai recent program de buyback fusese anunțat în noiembrie.

Pentru trimestrul al patrulea, compania a aprobat un dividend de 8,320 cenți pe acțiune.

Conducerea BP, reprezentată de directorul general interimar Carol Howle, a transmis că 2025 a fost un an cu rezultate financiare robuste și progrese strategice. Totodată, managementul a subliniat necesitatea accelerării programelor de reducere a costurilor și întăririi disciplinei financiare.

Compania se pregătește pentru schimbarea leadershipului: Meg O’Neill va prelua conducerea la 1 aprilie, după plecarea lui Murray Auchincloss.

BP a raportat o diminuare a datoriei nete la 22,18 miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 23 de miliarde de dolari în urmă cu un an.

Fluxul de numerar operațional a atins 7,6 miliarde de dolari în T4, depășind nivelul de 7,43 miliarde de dolari consemnat în aceeași perioadă din 2024.

Pentru 2026, compania estimează un buget de investiții cuprins între 13 și 13,5 miliarde de dolari, poziționat la limita inferioară a intervalului de orientare anunțat anterior.

Rezultatele BP apar într-un context complicat pentru industria europeană de petrol și gaze, după cea mai amplă scădere anuală a cotațiilor țițeiului de la pandemia de COVID-19.

La începutul lunii februarie 2026:

-Brent se tranzacționează în jur de 69 dolari/baril,

-WTI gravitează în jurul valorii de 64,5 dolari/baril,

-niveluri cu aproximativ 10–13% sub cele din februarie 2025.

Alți jucători majori, precum Shell și Equinor, au raportat la rândul lor profituri trimestriale mai slabe, pe fondul acelorași presiuni exercitate de piața petrolului.