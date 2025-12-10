Bosch a precizat că noul val de concedieri vizează divizia Bosch Global Business Services, responsabilă de activități interne precum contabilitate, achiziții, administrarea resurselor umane și alte servicii-suport utilizate în cadrul operațiunilor companiei.

În România, aproximativ 510 poziții urmează să fie reduse treptat până în anul 2030, procesul implicând o ajustare continuă a structurii diviziei. În prezent, centrul de servicii din Timișoara are în jur de 1.800 de angajați, ceea ce înseamnă că reorganizarea va afecta o parte semnificativă a activității locale.

Planul face parte din strategia prezentată de Bosch în luna septembrie, când compania a anunțat intenția de a renunța la circa 13.000 de locuri de muncă la nivel global. Restructurările sunt justificate prin necesitatea de adaptare la dinamica industriei, precum și prin presiunile economice resimțite în toate regiunile în care grupul este prezent.

Reduceri de personal au fost operate și în alte locații ale companiei din România în cursul acestui an. În octombrie, au fost anunțate ajustări la fabrica Bosch din Cluj, parte din divizia Mobility Electronics, unde 170 de poziții urmează să fie eliminate până la finalul anului 2025. Uzina din Cluj are aproximativ 3.300 de angajați, conform datelor publicate anterior de Economedia, iar modificările planificate se înscriu în același cadru strategic de optimizare globală.

Bosch a transmis că ajustările decise pentru următorii ani sunt influențate de schimbările majore prin care trece economia globală, cu efecte asupra cererii în domeniile în care compania activează. Reprezentanții grupului notează că piețele internaționale se confruntă cu un ritm lent al evoluției economice, iar situațiile geopolitice incerte și intensificarea concurenței pun presiune suplimentară pe modelul de business.

În comunicările oficiale, compania afirmă că „economia globală trece printr-o schimbare structurală”, subliniind că performanțele modeste pe piețele-cheie și competiția în creștere „prezintă provocări semnificative”. În aceste condiții, Bosch consideră necesară o restructurare de amploare, orientată către scăderea permanentă a costurilor și reorganizarea unor unități interne.

În ceea ce privește România, compania precizează:

„În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030”, menționând că procesul de reducere a personalului se va desfășura în etape.

Grupul susține că modificările vor fi comunicate transparent angajaților și că se urmărește ca măsurile adoptate să fie „cât mai acceptabile din punct de vedere social”.

Totodată, Bosch subliniază că centrul din Timișoara rămâne o locație strategică în rețeaua globală și că obiectivul este menținerea competitivității pe termen lung. Compania transmite că reorganizarea nu pune sub semnul întrebării rolul acestuia în cadrul operațiunilor internaționale.

Potrivit datelor pentru anul 2024, Bosch a înregistrat în România vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei, în creștere cu 2,6% față de anul precedent, în pofida unui context de piață dificil și a presiunilor asupra industriei auto.

Grupul german a realizat investiții de aproximativ 246 milioane de lei în locațiile din Cluj și Blaj, direcționate spre modernizarea și extinderea capacităților existente.

Chiar și în acest cadru, numărul total de angajați ai companiei în România a scăzut în 2024 cu aproximativ 200 de persoane, ajungând la 10.320. Evoluția reflectă tendința de ajustare treptată a forței de muncă, în linie cu obiectivele de optimizare implementate la nivel global.

Pe plan internațional, Bosch a comunicat în septembrie că va restructura circa 13.000 de locuri de muncă, decizie fundamentată pe încetinirea pieței auto, creșterea costurilor și competiția intensă din industrie. Compania a explicat că aceste condiții au generat „un deficit anual de costuri de 2,5 miliarde de euro”, ceea ce impune acțiuni rapide pentru a menține stabilitatea operațională.

Grupul a anunțat o serie de direcții pentru reducerea cheltuielilor, printre care limitarea investițiilor în clădiri, eficientizarea logisticii și a lanțurilor de aprovizionare și diminuarea costurilor operaționale. Toate aceste măsuri sunt parte a unui plan mai amplu de redresare financiară și restructurare.

În acest context, Stefan Grosch, membru în consiliul de administrație, a declarat:

„Trebuie să lucrăm de urgență la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să ne reducem permanent costurile. Acest lucru este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu există nicio cale de ocolire”.

La nivel global, Bosch avea anul trecut aproximativ 418.000 de angajați, ceea ce subliniază amploarea transformărilor pe care compania le are în vedere în următorii ani.