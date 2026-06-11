Bonul fiscal poate deveni document digital cu valoare juridică, la cererea comercianţilor. Danubius Exim lansează „MyDUDE”, o platformă SaaS care integrează fiscalizarea și raportarea ANAF

Danubius Exim lansează „MyDUDE”, o platformă SaaS care integrează fiscalizarea, raportarea ANAF și analiza datelor. Soluția a fost creată pentru retail și HoReCa, pentru a oferi control și vizibilitate asupra datelor fiscale, prin cloud, securitate digitală și automatizare operațională.

Danubius Exim, compania care a introdus prima casă de marcat fiscală autorizată în România, lansează „MyDUDE”, o platformă software-as-a-service care integrează fiscalizarea, raportarea către ANAF, securitatea digitală și analiza datelor într-un singur ecosistem.

Soluția a fost dezvoltată pe parcursul a mai bine de trei ani și a pornit de la o nevoie concretă identificată în industriile de retail și HoReCa: comercianții aveau nevoie de o vizibilitate completă asupra informațiilor fiscale generate de echipamentele utilizate și transmise către ANAF. În acest context, „MyDUDE” se poziționează ca o platformă complexă, capabilă să securizeze și să arhiveze documentele generate, să integreze datele fiscale în fluxurile operaționale și să transforme informația fiscală într-o resursă cu valoare adăugată pentru afaceri. Astfel, dincolo de furnizarea de echipamente fiscale, Danubius Exim își consolidează rolul de operator de inteligență digitală pentru comerțul din România.

Una dintre noutățile importante aduse de platformă pe piața locală este transformarea bonului fiscal într-un document digital cu valoare juridică, securizat prin Sigiliu Electronic Calificat (Qualified Electronic Seal – QSeal). Bonul fiscal este structurat într-un format compatibil cu sistemele informatice, fiind securizat și arhivat electronic, ceea ce oferă garanții suplimentare privind integritatea datelor, autenticitatea sursei și dovada momentului exact în care documentul a fost generat în acea formă.

În plus, platforma permite arhivarea în cloud a documentelor fiscale, extinzând capacitatea echipamentelor dincolo de limitele hardware. Comercianții pot administra de la distanță echipamentele fiscale, pot verifica erorile de raportare, actualiza cotele de TVA sau adăuga produse noi fără intervenții fizice la fața locului.

Datele generate de bonurile fiscale pot fi integrate direct în aplicațiile de contabilitate, eliminând procesele manuale și reducând riscul de erori în raportare, potrivit reprezentanților companiei. Totodată, volumele mari de date colectate prin platformă pot fi transformate în informații utile pentru decizii de business, oferind comercianților o imagine mai clară asupra performanței operaționale și a tendințelor de vânzare.