ANAF pregătește implementarea unei platforme de videoconferință care va schimba modul în care contribuabilii interacționează cu Fiscul în cadrul procedurilor fiscale. Sistemul va permite desfășurarea online a controalelor, audierilor și medierilor, în condiții securizate, fără prezență fizică la sediile instituției.

Noua platformă a Ministerului Finanțelor și ANAF va fi integrată cu portalul instituției și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Proiectul este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar termenul-limită de implementare este 30 iunie 2026.

Conform proiectului de ordin, persoanele care participă la întâlniri prin mijloace video la distanță se vor putea identifica prin mai multe metode digitale. Acestea includ certificate calificate aferente contului SPV, sistemul NPOTP – bazat pe utilizator, parolă și cod OTP – sau prin serviciul ROeID.

ANAF va transmite notificări prin intermediul SPV către contribuabilii vizați, prin care aceștia vor fi informați că pot opta pentru desfășurarea online a procedurilor fiscale. Termenul acordat pentru transmiterea unui răspuns va fi de două zile lucrătoare.

Pentru accesul la procedurile online, contribuabilii vor trebui să comunice organului fiscal, prin SPV, datele de identificare ale participanților, inclusiv nume, prenume și cod numeric personal sau număr de identificare fiscală. În situațiile în care participarea se face prin reprezentant, va trebui transmis și actul de împuternicire semnat electronic.

„Prin intermediul proiectului, în prezent, se implementează platforma de videoconferință a MF-ANAF, sistemul electronic de transcriere și sistemul de management al transcrierilor/documentelor. Platforma de videoconferință a MF-ANAF urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Platforma de videoconferință va oferi posibilitatea contribuabililor înregistrați în SPV conform OpANAF nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică să se întâlnească cu organul fiscal central pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege, în regim securizat, eliminând necesitatea prezenței la sediile MF și ANAF”, conform referatului de aprobare.

Proiectul pregătit de ANAF introduce și obligații stricte privind desfășurarea întâlnirilor online, inclusiv înregistrarea și arhivarea integrală a discuțiilor purtate între contribuabili și reprezentanții instituției.

Documentul stabilește că toate explicațiile, declarațiile și clarificările oferite în cadrul videoconferințelor vor fi înregistrate audio-video și transcrise printr-un sistem electronic gestionat de ANAF. Ulterior, aceste documente vor fi păstrate și arhivate conform legislației în vigoare.

După finalizarea procedurilor, contribuabilul va primi prin Spațiul Privat Virtual minuta oficială a discuției. În plus, persoanele participante vor trebui să confirme explicit că informațiile și documentele transmise sunt corecte și complete și că își exprimă acordul pentru desfășurarea întâlnirii în aceste condiții.

În lipsa acestei confirmări, accesul la videoconferință poate fi refuzat de către organul fiscal. Totodată, contribuabilii vor putea confirma participarea, anunța imposibilitatea prezentării sau solicita amânarea întâlnirilor direct prin SPV, însă doar în baza unor motive justificate.

Proiectul prevede și faptul că neprezentarea la procedurile fiscale desfășurate online poate produce aceleași efecte juridice prevăzute în prezent de legislația fiscală pentru procedurile clasice.

ANAF susține că toate datele colectate prin intermediul platformei vor fi prelucrate cu respectarea regulamentelor europene privind protecția datelor cu caracter personal. Instituția precizează că informațiile vor putea fi transmise altor autorități publice numai în condițiile stabilite de lege.

În paralel, Fiscul anunță că pe site-ul oficial al instituției vor fi publicate ghiduri și materiale informative dedicate utilizării platformei și pașilor necesari pentru participarea la întâlnirile online.

Dacă ordinul va fi adoptat în forma actuală, începând cu 8 iunie 2026, o parte dintre verificările fiscale, audierile și procedurile desfășurate acum la ghișeele ANAF ar putea fi transferate în mediul digital.

Tabel. Principalele schimbări pregătite de ANAF pentru controalele fiscale online: