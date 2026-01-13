Premierul Ilie Bolojan consideră că o eventuală constatare de plagiat în teza de doctorat a ministrului Justiției trebuie stabilită de o instituție specializată și neutră. Declarațiile au fost făcute marți seară, la TVR, pe fondul investigației de presă care îl vizează pe ministrul Radu Marinescu.

Șeful Guvernului a transmis că, în opinia sa, stabilirea unui verdict în astfel de situații nu poate fi făcută în sfera politică, ci de către un organism calificat.

Bolojan a subliniat că este necesar ca „o entitate independentă” să examineze acuzațiile, pentru a stabili dacă lucrarea reprezintă sau nu un plagiat. În același timp, premierul a făcut referire la responsabilitatea partidelor în evaluarea propriilor miniștri, menționând „evaluarea personală” și „evaluarea politică” a membrilor cabinetului.

Ilie Bolojan a precizat că a discutat cu ministrul Justiției în cursul dimineții de marți, contextualizând momentul apariției acuzațiilor.

Potrivit premierului, „lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”.

Deși consideră plagiatul un act condamnabil, Bolojan afirmă că verdictul trebuie validat instituțional:

„Plagiatul, care este o formă de furt, să ne înțelegem foarte bine, nu este apreciat și acest lucru îl înțelege orice om care știe valoarea muncii (…) Sper că o entitate independentă va aprecia dacă acest plagiat este real sau nu. Înțeleg că nu mai predă la facultate și nu mai are un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului, dar trebuie să discutăm foarte deschis: orice om care o cupă o funcție publică este performant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Clarificarea oricăror situații de genul ăsta este de bun augur astfel încît să conserve credibilitatea unui responsabil și să-ți păstrezi autoritatea astfel încât să dea rezultate”, a spus primul-ministru.

În discuția moderată la TVR, premierului i s-a amintit că alți miniștri, precum Ionuț Moșteanu și Dragoș Anastasiu, au părăsit Executivul în urma unor scandaluri legate de integritate. Bolojan a comentat că astfel de situații depind și de poziționarea politică:

„Aici sunt aspecte care țin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid care își susține miniștrii o face.”

Întrebat explicit dacă Radu Marinescu își va pierde portofoliul doar în cazul unei confirmări oficiale de plagiat, premierul a oferit următoarea clarificare:

„Altfel este o acuzație și se intră într-o zonă de speculații, de lucruri care se leagă de cronologia datei la care a apărut această informație, dar asta este situația în momentul de față.”

Controversa a pornit de la o investigație publicată luni de PressOne, semnată de jurnalista Emilia Șercan, care arată că o proporție semnificativă din teza de doctorat în Drept a lui Radu Marinescu ar fi copiată. Materialul susține că 56,68% din lucrare, respectiv 140 de pagini din totalul de 247, ar conține texte preluate fără atribuire, teza având titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”.

Ministrul Justiției a respins acuzațiile și a transmis că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare”, menționând totodată că lucrarea sa doctorală a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.