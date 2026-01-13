Victor Ponta a afirmat că România se sărăcește, iar acest lucru se întâmplă în timp ce atenția publică este, în opinia lui, orbită și asurzită de subiecte care nu au relevanță reală pentru viața oamenilor.

El a susținut că există o rețea întreagă de persoane pe care le-a descris drept propagandiști, oportuniști și susținători vocali, care se concentrează pe conflicte și dispute.

În același timp, a spus că și cei care se poziționează împotriva propagandei nu reușesc să rămână în afara acestor provocări și ajung să reacționeze la ceea ce el consideră exagerări și aberații.

În postarea sa, Victor Ponta a spus că, în spațiul public, tot mai mulți influenceri se prezintă ca specialiști în subiecte internaționale și culturale, de la Vladimir Putin și Venezuela, până la Donald Trump, dirijori și filme premiate la Oscar. El a sugerat că aceste discuții ajung să acopere problemele economice interne, care ar trebui să fie, în opinia sa, prioritare.

„România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți și asurziți de subiecte care, în realitate, nu au nicio relevanță pentru viața oamenilor. Întreaga rețea de propagandiști, fripturiști, sicofanți și dresori se luptă cu ministrul Marinescu, cu Lia Savonea și cu procurorul-șef Voineag. Noi, cei din zona anti-propagandă, nu reușim să ne abținem și ne lăsăm provocați de aberațiile cuplului Toiu–Mîruță (niște Vasile Luca și Ana Pauker ai vremurilor noastre, sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița). Între timp, toți influencerii se dau experți în Putin, Venezuela, Trump, dirijori și filme de Oscar. Între timp, România sărăcește”, a spus Ponta într-o postare pe Facebook.

Victor Ponta a susținut că ceea ce fusese construit pentru economia privată și pentru clasa de mijloc, prin prevederile din Codul Fiscal din 2025, ar fi în prezent distrus treptat, „cărămidă cu cărămidă”. În continuarea mesajului, el a afirmat că România ar redeveni o țară în care supermarketurile vând în principal produse din import.

Totodată, fostul premier a spus că băncile ar ajunge să obțină profit în special prin împrumutarea Guvernului. În această logică, Ponta a transmis că România ar depinde tot mai mult de finanțări externe și de un model economic care nu sprijină suficient producția locală și dezvoltarea clasei de mijloc.

Ponta a mai afirmat că România ar sta „cu mâna întinsă” la Uniunea Europeană pentru fonduri structurale și că există o tendință de entuziasm atunci când sunt contractate împrumuturi de zeci de miliarde de euro pentru armament. El a sugerat că acești bani ar putea fi cheltuiți pe echipamente produse în alte țări, iar România ar rămâne cu nota de plată pe termen lung.