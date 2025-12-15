Bogdan Ivan a subliniat că pachetul european pentru rețele energetice reprezintă un pas important pentru România, permițând accesul la energie din țările occidentale. Ministrul a explicat că, în prezent, țara noastră se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană, ceea ce face esențială conectarea la piețele externe pentru a echilibra costurile.

„Este o zi foarte importantă pentru reţelele energetice europene. În acest moment lucrăm la modul în care să conectăm ţările din Europa de Est cu cele din Europa Centrală şi de Vest. Pachetul pentru reţele este foarte important pentru România, ţara noastră având unele dintre cele mai mari preţuri la energie din întreaga Uniune Europeană. Din acest motiv, este foarte important pentru noi să avem acces la energie din ţările occidentale, de exemplu din Franţa, atunci când preţul energiei este foarte accesibil. Aşadar, când vorbim despre securitatea energetică a întregii Europe, securitatea energetică a României este un punct crucial, inclusiv coridorul vertical cu energie din SUA, din Grecia, din portul Alexandroupolis, către Bulgaria, România, iar apoi către Ucraina, Moldova, Ungaria şi Austria”, a spus Ivan, potrivit Agerpres.

Ministrul Bogdan Ivan a explicat că pachetul european pentru rețele energetice nu implică un control centralizat excesiv din partea Bruxelles-ului. Acesta este conceput pentru a facilita realizarea interconectărilor între statele membre, permițând astfel deschiderea completă a pieței comune de energie.

Potrivit ministrului, aceste interconectări vor oferi României posibilitatea de a importa energie în condiții avantajoase și de a susține producția internă prin fonduri dedicate energiei regenerabile și nucleare. Astfel, țara va putea beneficia de surse de energie mai accesibile, reducând impactul prețurilor mari asupra populației și companiilor.

Referindu-se la situația actuală a energiei, Bogdan Ivan a precizat că deficitul de producție este o provocare majoră pentru România.