Bogdan Ivan a anunțat că Ministerul Energiei a înaintat Guvernului un proiect de act normativ care vizează instituirea unei situații de criză în domeniul carburanților, măsură ce ar permite autorităților să intervină rapid pentru stabilizarea pieței. Inițiativa vine în contextul creșterii presiunilor internaționale asupra prețurilor la energie și combustibili.

Documentul a fost transmis Executivului încă de săptămâna trecută și include mecanisme prin care statul ar putea preveni creșteri artificiale de preț și ar putea asigura necesarul intern de combustibil. Totodată, proiectul oferă posibilitatea limitării exporturilor în anumite situații, pentru a proteja piața internă.

„În momentul de faţă, Ministerul Energiei a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situaţia de criză în domeniul carburanţilor, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat, pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creşteri artificiale ale preţului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producţia internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem satisfăcut necesarul pe piaţa internă, cu excepţia solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO, iar mai departe, un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa şi a Coaliţiei şi a Guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care în momentul de faţă pot să suporte modificări foarte clare, este în momentul de faţă în analiză”, a spus Bogdan Ivan.

În prezent, proiectul se află în analiză la nivel guvernamental și urmează să fie ajustat în funcție de evoluțiile economice și de concluziile specialiștilor implicați.

Bogdan Ivan a subliniat că principalul obiectiv al acestor măsuri este prevenirea creșterii nejustificate a prețurilor la combustibili, în special în situații de penurie sau dezechilibru pe piață. Oficialul a explicat că România nu poate controla evoluțiile globale, dar poate limita impactul asupra consumatorilor.

În acest sens, autoritățile iau în calcul mai multe scenarii de intervenție, adaptate constrângerilor bugetare și contextului economic, astfel încât efectele asupra populației și economiei să fie cât mai reduse.

„Din acest punct de vedere, ne-a făcut treaba, am pus-o pe masa Guvernului şi urmează să primim în momentul de faţă un răspuns. (…) Lucrul care mă interesează pe mine e ca preţul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive. Acest lucru este rezolvat pentru că am reuşit să fac acest lucru. Doi, pentru a limita la maxim efectele asupra creşterii, pentru că deja avem un efect mondial pe care nu putem să-l controlăm, noi, din România, iar tendinţa este continuă de creştere, odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, am propus un cadru normativ prin care Guvernul, în funcţie de constrângerile bugetare, în funcţie de modul în care poate să lucreze pe aceste scenarii, va lua o decizie”, a precizat Bogdan Ivan.

Ministrul a evidențiat că evoluțiile internaționale, în special tensiunile din Orientul Mijlociu, influențează direct piața carburanților, ceea ce face necesară o reacție rapidă din partea statului.

Bogdan Ivan a precizat că o decizie finală privind instituirea situației de criză și aplicarea măsurilor propuse va fi luată după adoptarea bugetului de stat pentru 2026. Analiza este realizată în colaborare cu Ministerul de Finanțe și cu premierul, în funcție de impactul bugetar și de sustenabilitatea măsurilor.

În paralel, au fost elaborate mai multe scenarii tehnice, bazate pe date concrete, care urmează să fie evaluate de specialiști înainte de a fi prezentate coaliției pentru decizia politică finală.

„În momentul de faţă pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. (…) Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României şi de ministrul de Finanţe”, a mai spus Bogdan Ivan.

Oficialul a subliniat că există un acord la nivel politic pentru intervenție, însă aplicarea concretă a măsurilor depinde de contextul economic și de evoluțiile externe din perioada următoare.