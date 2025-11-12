Potrivit raportului publicat de BNR, rata anuală a inflației va înregistra o diminuare ușoară în următoarele trei trimestre, dar evoluția acesteia va fi mai fluctuantă și mai ridicată decât se estima anterior.

Instituția explică această diferență prin efectele tranzitorii ale expirării, la 1 iulie 2025, a schemei de plafonare a prețului la energia electrică, precum și prin majorarea cotelor de TVA și a accizelor aplicată de la 1 august.

BNR arată că, deși aceste șocuri de ofertă au un impact temporar, ele au generat o creștere peste așteptări a prețurilor de consum.

Începând cu trimestrul III 2026, se așteaptă o scădere mai pronunțată a inflației, pe măsură ce efectele acestor factori se vor estompa. Ulterior, rata anuală a inflației ar urma să reintre în intervalul țintei BNR, în primul trimestru din 2027, continuând apoi o scădere lentă.

Raportul asupra inflației precizează că deficitul de cerere agregată va crește mai accentuat decât în proiecția precedentă, pe fondul măsurilor fiscal-bugetare corective introduse începând din august 2025.

BNR subliniază că aceste măsuri au rolul de a tempera consumul și de a susține procesul de consolidare bugetară, însă pot genera efecte dezinflaționiste suplimentare în anii următori.

Banca centrală avertizează totuși că ritmul de scădere a inflației va fi mai lent decât cel previzionat anterior, iar nivelul de la care începe această reducere rămâne mai ridicat.

În același timp, persistă incertitudini legate de deciziile fiscale ce vor fi adoptate în continuare pentru a menține deficitul bugetar în limitele convenite cu Comisia Europeană și cu regulile procedurii de deficit excesiv.

În comunicatul BNR se menționează că perspectivele economice sunt influențate de factori externi precum războiul din Ucraina, tensiunile comerciale globale și creșterea cheltuielilor pentru apărare în Uniunea Europeană.

Instituția atrage atenția că aceste riscuri pot afecta evoluția economiei și, implicit, a inflației pe termen mediu.

BNR consideră esențială absorbția completă a fondurilor europene disponibile, în special a celor din programul Next Generation EU, pentru a contracara efectele negative ale consolidării bugetare și pentru a sprijini tranziția energetică și reformele structurale.

Totodată, sunt menționate ca factori relevanți deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene și ale Rezervei Federale a SUA, precum și politica băncilor centrale din regiune.

Pe baza datelor disponibile și a incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an.

De asemenea, s-a hotărât păstrarea nivelului de 7,5% pentru facilitatea de creditare (Lombard) și 5,5% pentru facilitatea de depozit.

Ratele rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit rămân neschimbate.