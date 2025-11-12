Plenul Camerei Deputaților a aprobat marți, ca for decizional, proiectul de lege care majorează valoarea nominală maximă a tichetelor de masă de la 40 la 45 de lei. Actul normativ modifică prevederile actuale și stabilește un nou plafon ce va fi aplicat pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2025, după publicarea legii în Monitorul Oficial.

Amendament cheie: Valoarea nominală nu poate depăși suma de 45 de lei

„Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 45 de lei”, se precizează în amendamentul adoptat de deputați. Majorarea a fost introdusă la Camera Deputaților, care a avut rol decizional în procedura legislativă.

Inițial, proiectul prevedea un plafon maxim de 40 de lei începând cu 1 ianuarie 2024, însă modificările aduse în comisii au dus la creșterea limitei până la 45 de lei.

Proiectul mai conține o reglementare referitoare la tichetele de creșă.

„În situaţia în care tichetele de creşă nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este achitată în mod direct de către angajator creşei sau entităţii asimilate acesteia în care angajatul are copilul înscris.”

Textul de lege adoptat menționează clar că nu se majorează automat valoarea tichetului de masă, ci doar plafonul maxim permis. În consecință, angajatorii nu au obligația de a acorda suma maximă, ci pot stabili nivelul efectiv al tichetelor în funcție de bugetul și politica salarială a fiecărei companii.

Proiectul a fost adoptat anterior de Senat, iar votul Camerei Deputaților de marți reprezintă decizia finală. Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie promulgat de președintele României și ulterior publicat în Monitorul Oficial.

După publicare, noua valoare de 45 de lei se va aplica începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, urmând să rămână valabilă în semestrul I al anului 2026, precum și în primele trei luni ale semestrului II (iulie, august și septembrie 2026).

În prezent, cuantumul maxim al unui tichet de masă este de 40,18 lei, potrivit legislației în vigoare.

Această modificare legislativă vine pe fondul creșterii costurilor de trai și al inflației persistente din ultimii ani, care au diminuat semnificativ puterea de cumpărare a angajaților. Majorarea plafonului pentru tichetele de masă oferă angajatorilor posibilitatea de a adapta valoarea acordată la nivelul actual al prețurilor, fără a fi însă o obligație legală.

De asemenea, măsura ar putea avea un impact indirect asupra pieței muncii, întrucât valoarea tichetelor de masă este adesea un criteriu de atractivitate pentru angajați în pachetele salariale oferite de companii.