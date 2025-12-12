Curtea Constituțională a stabilit recent că pronunțarea în două dosare majore va fi amânată cu 55 de zile. Printre acestea se numără și cazul Legii Prosumatorului, adoptată în unanimitate de către Parlament la 15 octombrie 2025.

Această decizie a CCR vine în condițiile în care legea ar fi trebuit să reglementeze mecanisme esențiale pentru prosumatorii români, aliniind normele interne la standardele europene.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.) a reacționat prompt, solicitând un termen mai scurt de judecată pentru începutul lunii ianuarie 2026. Organizația argumentează că întârzierea afectează direct sute de mii de cetățeni care produc și consumă energie electrică proprie, generând întârzieri în aplicarea unor reguli deja implementate în alte state membre UE.

„În plină criză de credibilitate generată de ancheta Recorder privind corupția și disfuncțiile din sistemul judiciar, Curtea Constituțională a României a decis să amâne cu 55 de zile pronunțarea în două dosare esențiale. Printre acestea se află și Legea Prosumatorului – o lege votată în unanimitate pe data de 15 octombrie 2025. A.P.C.E. cere un termen mai scurt. Peste 600.000 de romani afectati. A.P.C.E. înțelege faptul că Legea Prosumatorilor este un subiect complex, mai ales după depunerea spre studiu a unor argumente bazate pe experiența și legislația europeană în domeniu”, scriu în comunicat cei de la A.P.C.E.

A.P.C.E. subliniază complexitatea și relevanța socială a Legii Prosumatorului. Potrivit organizației, sesizarea care a dus la blocarea legii provine din partea unor juriști ai unor companii din energie, preocupați mai mult de impactul financiar asupra afacerilor lor decât de conformitatea constituțională.

Reprezentanții A.P.C.E. explică:

„Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie a transmis Curții Constituționale un material juridic de tip amicus curiae, prin care arată necesitatea acestei legi și prezintă argumente clare din practica europeană care demonstrează că actul normativ este legitim, aplicabil și indispensabil pentru peste 300.000 de prosumatori români.”

Legea introduce mai multe reglementări considerate standard în Uniunea Europeană, printre care: compensarea lunară a energiei, posibilitatea aplicării pentru mai multe locuri de consum, obligativitatea facturării lunare și eliminarea sistemului de creditare mascat introdus în 2022, care a plasat prosumatorii în postura de finanțatori fără cost ai furnizorilor.

A.P.C.E. a depus o cerere oficială prin care solicită preschimbarea termenului stabilit pentru 4 februarie 2026. Motivele invocate se referă la impactul imediat asupra a peste jumătate de milion de cetățeni și la urgența conformării cu legislația europeană, care intră în vigoare la începutul anului 2026.

Reprezentanții organizației precizează:

„Având în vedere precedentul stabilit de premierul Bolojan în privința urgentării deciziei CCR asupra taxelor locale, A.P.C.E. a solicitat Curții un termen mai scurt de judecată pentru Legea Prosumatorului. Motivele sunt bine fundamentate și evidente: legea este așteptată de peste doi ani și jumătate, românii s-au săturat de continuarea creditării mascate a furnizorilor, iar judecătorii trebuie să țină cont de impactul direct asupra a peste jumătate de milion de români”.

Organizația subliniază că legea respectă pe deplin regulile și obligațiile europene și că scopul său este protejarea drepturilor cetățenilor, nu a intereselor comerciale ale companiilor energetice.

În materialul transmis Curții Constituționale, A.P.C.E. arată că Legea Prosumatorului nu ridică probleme de constituționalitate, ci urmărește simplificarea și clarificarea raporturilor juridice în domeniul energiei regenerabile. Criticile invocate de sesizatori sunt considerate de natură strict juridică și fără complexitate factuală, ceea ce face urgentă o decizie rapidă.

Organizația precizează:

„Așa cum am prezentat în ‘Amicus Curiae’ transmis CCR la începutul lunii decembrie, legea respectă în totalitate regulile și obligațiile europene și aliniază România la normalitatea deja existentă în UE. Actul normativ nu protejează interesele companiilor din energie, ci drepturile legitime ale cetățenilor care-și produc singuri o parte din energie de la soare”.

Având în vedere aceste argumente, A.P.C.E. solicită Curții Constituționale să analizeze rapid cererea și să stabilească un termen mai apropiat de începutul anului 2026, pentru a permite implementarea unei legislații așteptate de prosumatori de mai bine de doi ani și jumătate.