Benyamin Netanyahu a îndemnat cetățenii să reziste și să acționeze împreună, subliniind că operațiunea comună cu Statele Unite vizează eliminarea amenințării reprezentate de regimul iranian. El a mulțumit președintelui Donald Trump pentru „leadershipul său istoric” și a criticat regimul ayatollahului pentru decenii de ostilitate față de Israel și SUA, pentru victimele provocate și pentru represiunea internă.

Netanyahu a afirmat că acțiunea are scopul de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare și de a crea condițiile ca poporul iranian – persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii – să se elibereze de tiranie și să construiască un Iran liber și pașnic. Totodată, el le-a cerut israelienilor să urmeze instrucțiunile autorităților și a subliniat că în cadrul operațiunii „Răgetul leului” va fi nevoie de rezistență și curaj, pentru a asigura securitatea și continuitatea Israelului.

„Fraţii şi surorile mele, cetăţeni ai Israelului, cu puţin timp în urmă, Israelul şi Statele Unite au demarat o operaţiune pentru a elimina ameninţarea existenţială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulţumesc marelui nostru prieten, preşedintele Donald Trump, pentru leadershipul său istoric. De 47 de ani, regimul ayatollahului strigă „Moarte Israelului”, „Moarte Americii”. A vărsat sângele nostru, a ucis mulţi americani şi şi-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să ameninţe întreaga umanitate. Acţiunea noastră comună va crea condiţiile necesare pentru ca curajosul popor iranian să-şi ia destinul în propriile mâini. A sosit momentul ca toate segmentele poporului iranian – persanii, kurzii, azerii, baluchii şi ahwazii – să se elibereze de jugul tiraniei şi să creeze un Iran liber şi paşnic. Fac apel la voi, cetăţenii Israelului, să ascultaţi instrucţiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în cadrul operaţiunii „Răgetul leului”, vom avea cu toţii nevoie de rezistenţă şi tărie de caracter. Împreună vom rezista, împreună vom lupta şi împreună vom asigura eternitatea Israelului”, a spus premierul israelian.

Israelul și Statele Unite au inițiat o campanie de atacuri prezentate drept „preventive” împotriva Iranului, potrivit declarațiilor ministrului israelian al Apărării și ale președintelui american. Mass-media locală a raportat numeroase explozii în Teheran și în alte orașe din Iran.

Armata israeliană a anunțat sâmbătă că a lovit „zeci de obiective militare” pe teritoriul Iranului, într-o operațiune planificată timp de luni de zile împreună cu Statele Unite. Oficialii americani citați sub protecția anonimatului de agenția The Associated Press au precizat că SUA au desfășurat atacuri atât aeriene, cât și navale.