BCR acuză Consiliul Concurenței că i-a limitat accesul la probe: Am cerut acces adecvat la probe și timp rezonabil pentru apărare

Banca Comercială Română (BCR) a transmis, joi, 11 iunie 2026, o serie de precizări în contextul declarațiilor formulate de Consiliul Concurenței și al informațiilor apărute în spațiul public, susținând că demersurile sale legale au urmărit exclusiv obținerea accesului la probele din dosar și acordarea unui termen rezonabil pentru pregătirea apărării.

Potrivit informațiilor transmise de bancă într-un comunicat, în ultima lună toate acțiunile întreprinse au avut ca obiect accesul la documentele pe baza cărora este acuzată și acordarea unui termen de cel puțin 30 de zile pentru formularea observațiilor după consultarea completă a dosarului, precum și a unui interval de minimum șapte zile pentru organizarea audierilor. BCR afirmă că aceste solicitări au fost respinse de Consiliul Concurenței, care ar fi limitat în mod excesiv și nejustificat accesul la probele din cauză.

Instituția financiară subliniază că procesele deschise în instanță nu au vizat fondul investigației și nici existența sau inexistența unei eventuale încălcări a regulilor de concurență. Conform poziției exprimate de bancă, instanțele au fost sesizate exclusiv pentru a se pronunța asupra unui aspect procedural, respectiv dreptul de acces la documentele și probele aflate în dosar.

BCR susține că a solicitat posibilitatea de a consulta documentele pe baza cărora sunt formulate acuzațiile și că accesul la o parte dintre materialele relevante a fost restricționat. Banca consideră că o parte acuzată trebuie să aibă posibilitatea efectivă de a cunoaște probele care stau la baza acuzațiilor formulate împotriva sa, pentru a-și putea pregăti apărarea.

„În contextul afirmațiilor formulate de Consiliul Concurenței și al informațiilor apărute în spațiul public, Banca Comercială Română face câteva precizări necesare, în interesul unei informări corecte și în spiritul aflării adevărului. În ultima lună, demersurile legale ale BCR au avut un singur scop: accesul la probele pe baza cărora este acuzată și timpul minim necesar pentru a se apăra: măcar 30 de zile pentru observații, după accesul complet la dosar, și cel puțin 7 zile pentru audieri. Consiliul Concurenței a refuzat, limitând excesiv și nejustificat accesul la probele din dosarul cauzei. Acțiunile în instanță au privit dreptul de acces la dosar, nu fondul cauzei, și au fost inițiate abia după parcurgerea procedurii administrative. A cere acces la propriul dosar nu înseamnă a bloca o investigație, ci a solicita ca aceasta să se desfășoare corect. BCR are deplină încredere în justiția română și va exercita toate căile legale de atac după comunicarea deciziei și a motivării complete. Acțiunile în instanță nu au vizat fondul cauzei. Procesele la care face referire Consiliul Concurenței nu au avut ca obiect existența sau inexistența vreunei încălcări a regulilor de concurență. Instanțele au fost chemate să se pronunțe asupra unui aspect de procedură: dreptul băncii de a avea acces la probele din dosar. Orice altă interpretare nu corespunde realității. BCR a solicitat un lucru firesc: să poată consulta probele pe baza cărora este acuzată. Consiliul Concurenței a limitat în mod semnificativ accesul băncii la documente relevante din dosar, care sunt necesare pentru pregătirea unei apărări efective. Principiul este unul de bun-simț: o parte acuzată trebuie să aibă posibilitatea reală de a cunoaște probele care stau la baza acuzațiilor formulate împotriva sa”, a transmis banca în comunicat.

Reprezentanții instituției precizează că, înainte de a se adresa instanței, au parcurs procedura administrativă prevăzută de lege și au solicitat direct autorității accesul la documentele necesare. În lipsa unui răspuns într-un termen considerat util, sesizarea instanței ar fi reprezentat, potrivit băncii, singura opțiune disponibilă.

BCR respinge și ideea că demersurile sale ar fi urmărit blocarea investigației. Potrivit băncii, accesul la justiție și dreptul la apărare reprezintă garanții fundamentale ale statului de drept, iar solicitarea accesului la probele din propriul dosar are ca scop desfășurarea investigației cu respectarea regulilor și a standardelor de echitate.

În acest context, banca arată că a cerut doar modificarea calendarului procedural al investigației, astfel încât să beneficieze de un termen de cel puțin 30 de zile pentru formularea observațiilor după obținerea accesului complet la documentele relevante și de minimum șapte zile pentru organizarea audierilor. Potrivit BCR, aceste solicitări au fost refuzate de Consiliul Concurenței.

În final, Banca Comercială Română afirmă că își menține poziția și că are deplină încredere în justiția română. Instituția susține că a acționat în conformitate cu legea și că instanțele vor analiza cauza cu imparțialitate și rigoare. Totodată, BCR anunță că va utiliza toate căile legale de atac prevăzute de legislație după ce va primi decizia Consiliului Concurenței împreună cu motivarea completă a acesteia.