BCE transmite un mesaj de calm investitorilor. Ce riscuri vede banca centrală pe piața creditului privat

Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că recentele turbulențe de pe piețele de credit privat nu reprezintă, în acest moment, un risc sistemic pentru zona euro. Totuși, instituția avertizează că anumite segmente ale sistemului financiar pot fi afectate indirect, în special în cazul unei deteriorări a condițiilor economice.

Concluziile apar în cel mai recent raport privind stabilitatea financiară, publicat de BCE, într-un context în care piețele de credit privat au atras atenția investitorilor și autorităților de reglementare după apariția unor semnale de tensiune, în special în Statele Unite.

Potrivit raportului BCE, băncile și alte instituții financiare din zona euro au, în general, o expunere directă redusă la sectorul creditului privat. Din acest motiv, BCE apreciază că este puțin probabil ca acest segment să genereze de unul singur o criză de stabilitate financiară la nivel european.

Instituția subliniază că actualul nivel al expunerilor nu indică existența unui risc sistemic major. Cu toate acestea, raportul atrage atenția asupra legăturilor complexe dintre fondurile de investiții, administratorii de active și instituțiile financiare tradiționale, relații care sunt adesea dificil de analizat din cauza gradului redus de transparență.

În opinia BCE, lipsa unor informații complete privind dimensiunea și concentrarea anumitor expuneri poate afecta încrederea investitorilor în perioade de volatilitate.

Deși riscurile pentru întregul sistem financiar sunt evaluate drept limitate, BCE identifică anumite categorii de investitori care ar putea fi mai vulnerabile în cazul unor evoluții nefavorabile.

Raportul arată că firmele de asigurări și fondurile de pensii ar putea înregistra pierderi dacă activele din portofolii vor fi reevaluate în jos. Riscurile provin în special din expunerea la companii cu nivel ridicat de îndatorare, obligațiuni cu randamente ridicate și investiții în acțiuni.

Potrivit estimărilor BCE, companiile de asigurări din zona euro au o expunere de aproximativ 211 miliarde de euro la acest sector, în timp ce fondurile de pensii au expuneri estimate la 52 de miliarde de euro.

Instituția remarcă faptul că, deși expunerea totală nu este foarte mare la nivelul întregii zone euro, aceasta este concentrată în jurul unor participanți importanți de pe piață.

BCE avertizează și asupra evoluției firmelor care depind de finanțarea prin credit privat. Potrivit raportului, o parte dintre aceste companii înregistrează o deteriorare a perspectivelor de afaceri și ar putea deveni mai vulnerabile în cazul unei încetiniri economice.

Într-un scenariu în care activitatea economică s-ar reduce, companiile cu grad ridicat de îndatorare ar putea întâmpina dificultăți în rambursarea obligațiilor financiare. O astfel de evoluție ar putea afecta valoarea activelor deținute de investitori și ar genera presiuni suplimentare asupra anumitor segmente ale pieței financiare.

Interesul pentru acest sector a crescut în ultimele săptămâni după apariția unor semnale de tensiune pe piața americană a creditului privat, un segment care s-a extins rapid în ultimii ani.

Investitorii și autoritățile de supraveghere urmăresc cu atenție evoluțiile din acest domeniu, deoarece finanțările acordate prin structuri private au devenit o alternativă tot mai importantă la creditarea bancară tradițională.

În evaluarea sa, BCE consideră că situația actuală nu reprezintă un pericol major pentru stabilitatea financiară a zonei euro, însă recomandă monitorizarea atentă a expunerilor și a evoluției companiilor care depind de acest tip de finanțare.