Proiectul privind introducerea monedei euro digitale a fost inițiat în 2023, odată cu demararea fazei pregătitoare, concepută să dureze doi ani. În această perioadă, Banca Centrală Europeană a așteptat adoptarea de către Uniunea Europeană a reglementărilor necesare pentru echivalentul digital al bancnotelor și monedelor euro. Cu toate acestea, guvernele statelor membre și Parlamentul European nu au reușit încă să ajungă la un consens asupra cadrului legislativ.

Una dintre principalele dificultăți în avansarea proiectului este opoziția unor membri ai Partidului Popular European, care preferă ca soluția digitală să fie oferită de sectorul privat, în locul unei monede emise de BCE. Totuși, presiunea pentru progres crește, în condițiile în care factorii de decizie politică europeni își exprimă îngrijorarea față de dependența tot mai mare a Europei de companiile americane Visa, Mastercard și PayPal în privința plăților la nivel de retail.

Dezbaterea a fost reactivată de temerile legate de posibila creștere a influenței monedelor stabile susținute de dolari, promovate de președintele SUA, Donald Trump. Acest context a determinat oficialii europeni să accelereze eforturile pentru consolidarea autonomiei financiare a Uniunii Europene. Președintele BCE, Christine Lagarde, împreună cu alți lideri ai instituției, insistă asupra necesității de a întări autonomia strategică a Europei într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice.

Această poziție se va regăsi și în comunicatul de presă ce va fi publicat după reuniunea BCE de la Florența. Deși purtătorul de cuvânt al instituției nu a dorit să comenteze oficial, surse din cadrul BCE susțin că lansarea euro digital ar putea avea loc la mijlocul anului 2029, termen avansat anterior de Piero Cipollone, membru al Consiliului Executiv al Băncii Centrale Europene, în cadrul unui eveniment Bloomberg.

Actuala fază pregătitoare urmează unei perioade de investigație de doi ani, în care au fost analizate implicațiile economice, tehnice și de securitate ale viitoarei monede digitale. În paralel, BCE a accelerat lucrările la dezvoltarea unei monede digitale destinate tranzacțiilor angro între instituțiile financiare. În acest sens, în luna iulie, banca de la Frankfurt a aprobat un plan care vizează posibilitatea decontării tranzacțiilor prin tehnologia registrelor distribuite (DLT), utilizând fondurile băncii centrale.

Dacă toate etapele vor fi respectate și cadrul legal va fi finalizat la timp, Uniunea Europeană ar putea avea propria monedă digitală funcțională până în 2029, menită să reducă dependența de sistemele de plăți externe și să consolideze poziția Europei în economia globală digitalizată.