În ultimii ani, comportamentul consumatorilor s-a schimbat vizibil. Deși monedele de 1 și 2 cenți sunt încă oferite ca rest, acestea nu mai sunt utilizate ulterior pentru plăți.

În multe cazuri, ajung să fie păstrate în locuințe sau pierdute, fără să mai revină în circuitul economic. Practic, ele ies din circulație aproape imediat după ce sunt primite.

Această tendință este confirmată și de sondaje realizate la nivelul Uniunii Europene, care arată că tot mai mulți cetățeni sunt deschiși la eliminarea acestor monede, transmite KA Insider.

Un argument important în favoarea eliminării acestor monede ține de costuri. Producerea și distribuirea monedelor de 1 și 2 cenți implică cheltuieli care, în anumite situații, sunt mai mari decât valoarea lor nominală.

În plus, faptul că aceste monede nu revin în circuit amplifică problema. Resursele investite în producerea lor nu sunt recuperate, iar sistemul devine ineficient din punct de vedere economic.

Această situație a determinat autoritățile să analizeze tot mai atent oportunitatea renunțării la aceste valori mici.

Una dintre principalele îngrijorări legate de eliminarea monedelor mici a fost legată de posibile scumpiri generate de rotunjirea prețurilor.

Experiența altor state europene arată însă că rotunjirea se aplică doar în cazul plăților cash, în timp ce plățile cu cardul rămân exacte.

În același timp, prețurile continuă să fie afișate în mod normal, ceea ce reduce riscul unor majorări artificiale.

Mai multe țări din Uniunea Europeană au renunțat deja la utilizarea monedelor de 1 și 2 cenți, fără apariția unor probleme majore în sistemul de plăți. Aceste exemple au alimentat discuțiile privind adoptarea unei soluții unitare la nivel european.

În prezent, decizia finală aparține autorităților naționale și europene, inclusiv ministerelor de Finanțe, care trebuie să stabilească modul în care ar putea fi implementată o astfel de măsură.