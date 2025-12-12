Un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local Sector 2 propune majorarea burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Documentul vizează anul școlar 2025–2026 și prevede o suplimentare de 500 de lei pe lună pentru bursele de merit finanțate din bugetul local.

Majorarea se aplică elevilor care obțin rezultate excepționale la învățătură, conform criteriilor stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 732/2025. Aceeași suplimentare este prevăzută și pentru bursele de merit acordate elevilor cu performanțe la competiții școlare.

Proiectul arată că bursele se acordă cu condiția ca media generală din anul școlar anterior, media de admitere sau media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent să fie egală cu 10.00.

Pe lângă bursele de merit, proiectul propune și majorarea burselor sociale. În acest caz, suplimentarea ar urma să fie de 200 de lei pe lună. Măsura este destinată elevilor proveniți din medii vulnerabile și urmărește sprijinirea accesului la educație.

Potrivit documentației, peste 8.000 de elevi din Sectorul 2 ar putea beneficia de aceste majorări, dacă hotărârea va fi adoptată. Fondurile necesare pentru implementarea măsurilor vor fi asigurate din bugetul local.

Pentru anul 2026, Primăria Sectorului 2 ar urma să aloce aproximativ 21.700 de mii de lei pentru plata burselor suplimentate. La această sumă se adaugă alți 7.400 de mii de lei, necesari pentru acoperirea ultimelor patru luni ale anului 2025.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din sector vor avea responsabilitatea verificării eligibilității elevilor și a corectitudinii documentelor depuse. Proiectul prevede că, în situațiile în care apar suspiciuni privind acordarea burselor, pot fi solicitate anchete la nivel local pentru clarificarea situațiilor semnalate.

În cazul în care hotărârea va fi aprobată în ședința Consiliului Local din 16 decembrie 2025, Direcția Economică și DGAPI Sector 2 vor asigura implementarea efectivă a măsurilor. Documentul subliniază că obiectivul principal este susținerea performanței școlare, dar și sprijinirea elevilor aflați în situații sociale dificile.

Proiectul are în vedere și reducerea riscului de abandon școlar, prin creșterea sprijinului financiar acordat elevilor care au rezultate foarte bune sau care provin din familii cu venituri reduse.