Ministerul Educației a stabilit noi reguli pentru temele pentru acasă, printr-un ordin semnat de ministrul Daniel David, care urmărește reducerea timpului pe care elevii îl petrec rezolvând sarcinile de acasă. Conform documentului, învățământul primar va avea un maxim de o oră pe zi pentru teme, iar celelalte niveluri preuniversitare nu vor depăși două ore zilnic.

Această măsură a fost bine primită de părinți și elevi, însă profesorii au exprimat nemulțumiri, considerând dificilă aplicarea ei în practică. Experții subliniază însă necesitatea unui calcul atent: într-o clasă cu șase ore pe zi, fiecare profesor ar trebui să propună teme ce pot fi rezolvate în aproximativ 20 de minute, astfel încât totalul să nu depășească limita stabilită.

Temele vor fi diferențiate după nivel și nevoile elevilor. Cele obligatorii trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate și să fie realizabile de toți elevii, iar temele suplimentare vor fi facultative și vor putea fi folosite pentru consolidare sau pregătire pentru performanță. La clasa pregătitoare și în învățământul timpuriu, temele sunt interzise complet. În plus, temele în vacanțe devin facultative.

Pentru a evita supraîncărcarea, o temă mai amplă sau de sinteză poate fi dată doar o dată pe modul de învățare. Ordinul atrage atenția asupra efectelor negative pe care temele excesive le pot avea asupra elevilor, precum pierderea motivației, oboseala sau diminuarea timpului pentru activități recreative, și interzice folosirea temelor ca formă de pedeapsă sau pentru conținut care necesită predare directă în clasă.

De asemenea, documentul prevede colectarea anuală a feedbackului de la elevi și părinți privind eficiența temelor. Directorii și diriginții vor fi responsabili de strângerea și analizarea acestor date în consiliile de administrație, pentru a ajusta practicile școlare și a crește satisfacția elevilor și părinților.

În Franța, politica privind temele pentru acasă diferă semnificativ în funcție de nivelul elevilor.

La școala primară, temele scrise sunt oficial interzise încă din 1956, pentru a reduce presiunea asupra copiilor și a evita inegalitățile între elevi, având în vedere că nu toți părinții pot să își ajute copiii cu studiul acasă. Totuși, în practică, mulți profesori oferă sarcini ușoare de aproximativ 30 de minute pe zi, iar elevilor li se recomandă să își exerseze lecțiile, cum ar fi cititul sau învățarea poeziilor.

La gimnaziu și liceu, situația se schimbă: temele sunt permise și pot ocupa elevii până la o oră pe seară, uneori și mai mult în weekend. În gimnaziu, școlarii pot beneficia de ore de studiu supravegheat, numite „permanence”, unde au posibilitatea să lucreze la teme direct la școală, sub îndrumarea profesorilor.

Sistemul francez pune accent pe rigoare și responsabilitate: profesorul are autoritate clară asupra materiei predate, iar elevul trebuie să revizuiască singur lecțiile și să studieze în afara orelor.

În Germania, regulile privind temele pentru acasă diferă de la un stat federal la altul, însă există câteva principii comune care guvernează sistemul educațional. Temele sunt considerate un instrument esențial pentru consolidarea cunoștințelor dobândite în clasă și pentru dezvoltarea abilităților de învățare independentă.

Timpul alocat temelor este strict limitat, în funcție de vârsta elevilor: copiii din clasele I și II petrec între 15 și 30 de minute pe zi la teme, cei din clasele III-IV între 20 și 45 de minute, iar elevii din clasele V-VI între 30 și 60 de minute. Această structură urmărește să evite supraîncărcarea și să permită un echilibru între studiul acasă și activitățile recreative.

În plus, școlile cu program prelungit, denumite „Ganztagsschule”, devin tot mai populare, oferind elevilor posibilitatea de a-și face temele sub supravegherea profesorilor, direct la școală. Aceasta reprezintă o soluție convenabilă pentru părinții care lucrează și sprijină autonomia elevilor în gestionarea sarcinilor.

Profesorii verifică temele și oferă feedback, însă accentul rămâne pe responsabilitatea elevilor de a învăța și de a-și organiza singuri studiul, mai ales la nivelurile superioare. Sistemul german se concentrează astfel pe un echilibru între ghidarea profesorului și dezvoltarea independenței elevilor.