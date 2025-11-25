Noua legislație adoptată de executivul de la Dublin stabilește reguli clare privind numărul și distribuția bancomatelor pe teritoriul țării. Autoritățile cer băncilor comerciale să mențină, cel puțin, același nivel al infrastructurii de ATM-uri existent la finalul anului 2022.

Această decizie vine după mai mulți ani în care instituțiile financiare au închis treptat sucursale, în special în zonele rurale, ceea ce a redus accesul la numerar pentru numeroase comunități.

Guvernul transmite că măsura este esențială pentru a garanta funcționarea serviciilor de bază, indiferent de ritmul de digitalizare din sectorul financiar. Autoritățile au subliniat că populația trebuie să beneficieze de acces predictibil la numerar, iar distanța maximă impusă – 10 kilometri – este gândită astfel încât zonele mai puțin populate să nu fie dezavantajate.

În cadrul aceluiași pachet legislativ, Ministerul Finanțelor a decis să introducă și obligația ca anumite categorii de comercianți, inclusiv farmaciile, să accepte plăți cash. Această prevedere este justificată prin faptul că farmaciile oferă servicii esențiale, iar plata în numerar trebuie să rămână o opțiune viabilă pentru toți cetățenii, în special pentru persoanele în vârstă sau pentru cei fără acces facil la servicii digitale.

Ministrul Finanțelor, Simon Harris, a explicat direcția guvernului în ceea ce privește protejarea accesului la numerar. Conform oficialului, aceste reguli sunt introduse pentru a „atenueze impactul închiderii sucursalelor bancare din zonele rurale din ultimii ani, precum şi excluderea celor care se bazează pe tranzacţii în numerar”.

Pe lângă accesul la bancomate, noua lege impune și un nivel minim pentru serviciile de casierie oferite de bănci sau de oficii poștale. Astfel, autoritățile stabilesc că cel puțin 99% din populație trebuie să se afle la maximum 10 kilometri distanță de un punct unde pot depune sau retrage bani.

Formularea legii a fost influențată de tendințele din ultimii ani. Închiderea sucursalelor fizice a coincis cu creșterea accelerată a plăților contactless și cu utilizarea pe scară largă a aplicațiilor mobile pentru transferuri sau plăți. Această evoluție, deși benefică pentru multe persoane, a generat dificultăți pentru cei care nu au trecut la instrumente digitale sau care preferă să gestioneze banii în mod tradițional.

Un raport publicat de Ministerul Finanțelor în luna august arată că majoritatea populației încă folosește numerar. Documentul indică faptul că „92% dintre respondenţi au indicat că încă folosesc numerar, comparativ cu 91% în 2024”. Acest procent relativ stabil confirmă că numerarul continuă să joace un rol important în tranzacțiile de zi cu zi pentru o parte consistentă din populație, chiar dacă plățile digitale se dezvoltă constant.

Autoritățile irlandeze susțin că, fără intervenția statului, accesul la numerar ar fi continuat să scadă, ceea ce ar fi afectat în special comunitățile vulnerabile. Din acest motiv, legea se concentrează atât pe menținerea infrastructurii existente, cât și pe stabilirea unor standarde minime obligatorii pentru bănci.

Organismele reprezentative ale industriei bancare au reacționat la noile obligații. Federația bancară din Irlanda, BPFI, a avertizat că implementarea acestor reguli va pune o presiune suplimentară asupra principalelor bănci comerciale din țară: AIB, Bank of Ireland și PTSB.

Potrivit instituției, deși aceste trei bănci sunt considerate responsabile de menținerea accesului la numerar, ele administrează doar aproximativ o treime din totalul bancomatelor din Irlanda.

Reprezentanții industriei susțin că restul infrastructurii este gestionată de operatori independenți, ceea ce poate complica aplicarea legii. În acest context, BPFI atrage atenția asupra unui potențial dezechilibru, întrucât băncile mari ar putea fi obligate să acopere eventualele retrageri ale altor furnizori de ATM-uri, dacă aceștia aleg să își reducă prezența.

Directorul general al BPFI, Brian Hayes, a explicat aceste preocupări într-o declarație acordată publicației Irish Independent. Acesta a subliniat că, dacă operatorii privați vor decide să renunțe la bancomate, responsabilitatea va cădea pe instituțiile bancare majore. Potrivit lui, „dacă alţi furnizori independenţi, cum ar fi Brink’s sau Euronet, vor elimina bancomatele sau vor părăsi piaţa, vor fi obligaţi să ‘umple acest gol'”.