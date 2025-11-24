Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat finalizarea plăților pentru beneficiile de asistență socială aferente lunii octombrie. Conform comunicatului oficial, primele sume au fost virate în prima jumătate a lunii noiembrie, acoperind alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Ulterior, în cea de-a doua parte a lunii, ANPIS, prin intermediul agențiilor teritoriale, a distribuit fondurile necesare pentru toate celelalte tipuri de beneficii sociale aferente lunii octombrie 2025.

Astfel, pe 14 noiembrie, drepturile pentru persoanele cu dizabilități au fost achitate pentru un număr de 934.702 beneficiari, suma totală ridicându-se la aproximativ 590 milioane de lei.

Începând cu 20 noiembrie, ANPIS a virat fondurile pentru alte ajutoare sociale, asigurând sprijin financiar pentru diverse categorii de beneficiari. Astfel, peste 13,5 milioane lei au ajuns la cei 13.549 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, în timp ce alocația de plasament a fost achitată pentru 49.695 de persoane, însumând peste 75 milioane lei. De asemenea, indemnizația lunară de hrană pentru persoanele cu TBC a fost acordată pentru 4.059 beneficiari, cu o valoare de peste 3,7 milioane lei, iar ajutorul pentru incluziune a fost plătit pentru 274.355 persoane, însumând 168,8 milioane lei.

Prin aceste demersuri, ANPIS asigură că toate categoriile de beneficiari primesc la timp sprijinul financiar necesar, respectând calendarul stabilit pentru plata drepturilor sociale.

În luna octombrie 2025, inspectorii Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), împreună cu cei ai agențiilor teritoriale, au derulat 1.029 de inspecții inopinate, menite să verifice modul de funcționare al serviciilor sociale. Acțiunile au urmărit în special evaluarea serviciilor rezidențiale destinate copiilor și tinerilor aflați în plasament, respectarea standardelor minime de calitate, precum și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la mediul fizic și informațional.

În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe probleme recurente. Printre acestea s-au numărat funcționarea fără licențe sau autorizații, insuficiența personalului calificat, lipsa serviciilor de recuperare pentru adulți cu dizabilități și neefectuarea evaluărilor inițiale necesare pentru planurile personalizate ale beneficiarilor. De asemenea, au fost semnalate condiții de cazare necorespunzătoare, nerespectarea normelor de igienă, depozitarea improprie a medicamentelor, probleme de accesibilitate și neconcordanțe în meniurile zilnice, care nu erau avizate de specialiști.

În urma inspecțiilor, au fost dispuse 1.381 de măsuri de remediere și aplicate 59 de sancțiuni contravenționale, sub formă de avertismente sau amenzi, cu o valoare totală de 825.500 de lei. Totodată, inspectorii sociali au propus retragerea licenței de funcționare pentru Centrul social pentru persoane în vârstă „Gabriela Rădoiaș” din satul Vlădeni, județul Botoșani.

ANPIS va continua monitorizarea implementării măsurilor dispuse, pentru a se asigura că serviciile sociale respectă standardele legale și că drepturile beneficiarilor sunt protejate în mod corespunzător.