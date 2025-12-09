Banca Centrală Europeană (BCE) propune comasarea rezervelor de capital stabilite la nivel național, astfel încât băncile să fie supuse unui singur tip de cerință de capital în întreaga Uniune Europeană.

Potrivit surselor Reuters, măsurile propuse de BCE vor reduce numărul cerințelor de capital fără a diminua nivelul acestora. În practică, băncile vor trebui să respecte mai puține tipuri de reguli, însă suma totală de capital pe care trebuie să o mențină ca rezervă rămâne neschimbată.

O schimbare majoră vizează combinarea a două tipuri de „plase de siguranță” financiare: una destinată acoperirii riscurilor mari din economie și alta care se activează în perioadele de boom al creditării. În prezent, aceste cerințe variază semnificativ de la o țară la alta, de la 0,5% în Italia și Cehia, până la 7% în Danemarca. Aceste rezerve ajută la acoperirea eventualelor pierderi și protejează clienții în situații de criză.

Reforma propusă de BCE are ca obiectiv reducerea birocrației, unificarea raportărilor solicitate de autorități și oferirea unui cadru mai clar și pentru băncile mici, care se plâng că regulile actuale „sunt prea complexe și le dezavantajează față de competitorii americani”. Totuși, BCE nu intenționează să scadă nivelul total de capital impus, existând o „disponibilitate foarte redusă pentru diminuarea cerințelor generale de capital”.

Propunerea BCE este considerată mai precaută comparativ cu măsurile recente din Statele Unite și Marea Britanie, unde autoritățile „au fost mai agresive în dereglementare”, relaxând regulile și permițând băncilor să acorde împrumuturi cu mai puține restricții pentru a stimula economia. Această abordare îi nemulțumește pe bancherii europeni, care concurează cu rivalii lor americani.

Propunerile BCE vor fi discutate în continuare la nivelul Comisiei Europene și ar putea dura ani până să fie transpuse în legislație. Dezbaterea privind protecția contribuabililor în eventuale crize bancare rămâne deschisă.