Ungaria se află în fața unui scrutin istoric, programat pentru această duminică, într-un climat de efervescență politică ce nu a mai fost întâlnit în ultimele decenii.

Atenția întregii regiuni este ațintită asupra Budapestei, iar în Transilvania, comunitatea maghiară urmărește cu o intensitate deosebită aceste evenimente. Miza nu este doar una internă, ci are ramificații profunde asupra modului în care viitorul guvern ungar va interacționa cu diaspora și cum va gestiona relațiile diplomatice cu statele vecine, inclusiv România.

Deși dezbaterea publică din spațiul românesc este dominată de o perspectivă simplificatoare, axată exclusiv pe confruntarea titanilor — Viktor Orbán și liderul opoziției, Péter Magyar — realitatea din teren sugerează o dinamică mult mai complexă.

Analiza jurnalistului clujean Romeo Couți, autorul lucrării „Lebăda neagră de pe Balaton”, atrage atenția asupra unui unghi mort în analizele curente: existența unui al treilea actor politic care deține cheia guvernării și care ar putea înclina balanța puterii într-un mod neașteptat.

Elementul care riscă să destabilizeze calculele ambelor tabere mari este Mișcarea Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom). Această formațiune de extremă dreaptă, condusă de ultranaționalistul László Toroczkai, este adesea tratată marginal, deși sondajele recente o plasează constant peste pragul electoral, oscilând între 5% și 8% din opțiunile de vot.

Într-un sistem electoral unde fiecare mandat contează, cele 5-8 locuri pe care proiecțiile le atribuie acestei grupări ar putea transforma Patria Noastră într-o „balama radicală”, esențială pentru formarea oricărei majorități.

Discursul partidului este unul centrat pe protecția radicală a maghiarilor de dincolo de granițe și pe exploatarea narativului traumelor istorice, în special cel legat de Trianon.

Interesant este faptul că Toroczkai are o legătură personală cu spațiul românesc, fiind căsătorit cu o româncă din Secuime, ceea ce îi oferă o anumită aderență în rândul segmentelor radicalizate din diaspora maghiară aflată în Transilvania.

Deși majoritatea voturilor din această regiune merg tradițional către Fidesz, o nișă vocală și nemulțumită pare să graviteze spre mesajele ultranaționaliste ale Patriei Noastre.

În ciuda faptului că Toroczkai a exclus oficial o coaliție formală cu Viktor Orbán, experții avertizează că un sprijin informal este extrem de probabil. Într-un scenariu în care Fidesz obține o victorie fragilă, Patria Noastră ar putea oferi voturile decisive pentru învestirea guvernului sau pentru trecerea unor legi organice, fără a intra oficial la guvernare.

Această alianță tactică i-ar permite lui Orbán să rămână premier, însă prețul ar fi o radicalizare și mai accentuată a agendei naționaliste la Budapesta.

Pe de altă parte, ultimele 72 de ore de campanie indică o mobilizare fără precedent. Sondajele independente din această primăvară (martie-aprilie 2026), precum cele realizate de 21 Research sau Median, arată un avans considerabil pentru partidul Tisza al lui Péter Magyar, care ar putea atrage între 49% și 56% din voturile celor deciși. Dacă aceste cifre se confirmă, opoziția ar putea obține între 138 și 142 de mandate, atingând chiar o majoritate constituțională.

Totuși, cu un segment de 20-27% de alegători încă indeciși și o prezență la vot estimată la un nivel record de 70-75%, rezultatul rămâne sub semnul întrebării. Esențialul nu este doar cine va câștiga votul popular, ci cine va reuși să controleze arhitectura puterii a doua zi după scrutin.