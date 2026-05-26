Bacalaureat 2030. Ministerul Educației schimbă din nou probele de la BAC. Ce îi va aștepta pe elevii în viitor

Bacalaureat 2030. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în transparență decizională proiectul privind noua structură a examenului de Bacalaureat 2030, destinat elevilor care vor studia după noile planuri-cadru introduse din anul școlar 2026–2027. Măsura urmărește adaptarea examenului la schimbările curriculare și stabilirea unui cadru predictibil pentru evaluarea competențelor absolvenților.

Reguli noi pentru Bacalaureat. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea în transparență decizională a proiectului de ordin privind aprobarea probelor și disciplinelor pentru examenul național de Bacalaureat din anul 2030, împreună cu anexa aferentă. Proiectul vizează prima generație de absolvenți care își va finaliza studiile liceale pe baza noilor planuri-cadru și a programelor școlare aprobate începând cu anul școlar 2026–2027, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Potrivit reprezentanților ministerului, noul proiect urmărește să ofere un cadru predictibil și coerent pentru organizarea examenului de Bacalaureat, în acord cu noua structură curriculară a învățământului liceal și cu competențele dobândite de elevi pe parcursul anilor de studiu.

În ceea ce privește evaluarea competențelor lingvistice și digitale, elevii din toate filierele, profilurile și specializările sau calificările profesionale vor susține proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română, două probe de evaluare a competențelor lingvistice la limbile moderne studiate, precum și proba de evaluare a competențelor digitale. Elevii care au urmat cursurile în limbile minorităților naționale vor susține și proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba maternă.

La probele scrise, majoritatea elevilor vor susține examenul la Limba și literatura română A1. Fac excepție elevii de la profilul umanist, specializarea Filologie, care vor susține proba A2, precum și elevii care au studiat Limba și literatura română în școli sau secții cu predare în limba maternă, aceștia urmând să susțină proba A3, pe baza unei programe speciale.

Va exista și proba scrisă la Limba și literatura maternă. Aceasta va fi obligatorie pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale și opțională pentru cei care au studiat limba maternă într-o unitate de învățământ cu predare în altă limbă.

Candidații vor mai avea de susținut două probe scrise obligatorii, specifice profilului sau specializării. La profilul real, specializarea Matematică-Informatică, prima probă va fi la Matematică, iar a doua va putea fi aleasă dintre Informatică, Fizică, Chimie sau Biologie. La specializarea Științe ale naturii, prima probă va fi la alegere dintre Fizică, Chimie și Biologie, iar a doua dintre Fizică, Chimie, Biologie, Matematică sau Informatică.

Pentru elevii de la Științe sociale, prima probă va fi la Istorie, iar a doua va putea fi aleasă dintre Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie și educație antreprenorială, Filosofie sau Religie. În cazul specializării Filologie, prima probă va fi la alegere dintre Limba modernă 1 și Limba modernă 2, iar cea de-a doua dintre Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie și educație antreprenorială, Filosofie sau Religie.

Sesiunea iunie – iulie, probele de competențe

2 iunie – 4 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

4 iunie: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a;

8 iunie – 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

10 iunie – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

11 iunie – 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

15 iunie – 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

Sesiunea iunie – iulie, probele scrise

29 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

30 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 iulie – 9 iulie: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 iulie – 10 iulie: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

Sesiunea iulie – august, probele de competențe

14 iulie-21 iulie: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3 august – 4 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

4 august – 5 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

6 august – 7 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

5 august – 6 august: Evaluarea competențelor digitale – proba D.

Sesiunea iulie – august, probele scrise