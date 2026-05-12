Actul normativ vizat include prevederi importante privind achizițiile de armament prin programul SAFE, implementarea jaloanelor din PNRR și reglementări din sectorul energetic, ceea ce amplifică impactul său juridic și administrativ.

Sesizarea se bazează în principal pe interpretarea articolului 110 din Constituția României, care stabilește clar limitele de acțiune ale unui guvern al cărui mandat a încetat.

Conform Constituției, un astfel de executiv poate adopta doar măsuri strict necesare pentru administrarea treburilor publice curente, până la instalarea unui nou guvern cu mandat deplin.

În acest context, Avocatul Poporului consideră că adoptarea unei ordonanțe de urgență depășește cadrul legal permis unui guvern interimar.

Nr. Problemă invocată Descriere 1 Depășirea competențelor guvernului aflat la final de mandat Executivul ar fi adoptat o ordonanță de urgență în condițiile în care atribuțiile sale ar fi trebuit limitate strict la administrarea treburilor curente, specific unui guvern aflat la final de mandat. 2 Lipsa respectării procedurilor legislative Este semnalată absența unui aviz complet din partea Consiliului Legislativ pentru forma finală a actului normativ, etapă considerată esențială în procesul legislativ. 3 Modificări netransparente ale textului OUG Documentul ar fi suferit modificări succesive fără dezbatere publică și fără respectarea principiului transparenței decizionale în procesul de elaborare. 4 Posibile erori de transmitere în Parlament Se susține că proiectul legislativ ar fi fost transmis greșit, fiind direcționat către Senat în locul Camerei Deputaților, ceea ce ar încălca procedura parlamentară. 5 Posibile efecte asupra dreptului de proprietate Unele prevederi ar permite măsuri cu impact asupra proprietății private, inclusiv exproprieri sau preluări de bunuri, fără garanții suficiente pentru proprietari și creditori.

Reprezentantul instituției, Renate Weber, a declarat că această situație este una fără precedent în practica constituțională de după 1991.

Potrivit acesteia, problema centrală o reprezintă emiterea unei ordonanțe de urgență de către un guvern care nu mai avea plenitudinea competențelor executive, ceea ce ridică întrebări serioase privind legalitatea actului normativ.

Sesizarea va fi analizată de Curtea Constituțională a României, instituția competentă să stabilească dacă ordonanța respectă sau nu prevederile Constituției.

Decizia CCR va avea un impact major asupra practicii administrative și juridice, în special în ceea ce privește limitele de acțiune ale guvernelor aflate în situații de interimat sau mandat încetat.

Cazul ridică o dezbatere importantă privind:

interpretarea strictă a atribuțiilor guvernului demis

legalitatea ordonanțelor de urgență în perioade de tranziție politică

respectarea procedurilor de transparență legislativă

protecția dreptului de proprietate în contextul măsurilor guvernamentale urgente

Decizia CCR ar putea stabili un precedent relevant pentru viitoare situații similare, clarificând limitele constituționale ale executivului în perioade de interimat.