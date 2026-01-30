Potrivit unei analize realizate de OferteBancare.ro, banii ținuți cash pierd valoare de la o lună la alta, indiferent dacă sunt păstrați în conturi bancare sau în afara sistemului financiar.

Într-un mediu inflaționist, economiile neinvestite nu își conservă valoarea, ci se erodează constant, iar amânarea deciziilor financiare echivalează, în termeni reali, cu pierdere de capital.

„Într-un climat economic în care inflaţia continuă să erodeze puterea de cumpărare, cea mai riscantă decizie financiară a momentului nu este investiţia, ci pasivitatea. Datele economice arată clar: banii ţinuţi cash, în conturi sau „la saltea”, pierd valoare de la o lună la alta, în timp ce piaţa imobiliară şi refinanţarea creditelor oferă una dintre puţinele forme reale de protecţie a capitalului în 2026″, arată analiza platformei OferteBancare.ro.

Analiza arată că România se află într-un paradox economic rar. Deși inflația rămâne ridicată, accesibilitatea locuirii este mai bună decât în 2019, iar raportul dintre venituri, dobânzi și rate lunare favorizează deciziile active, nu așteptarea.

În acest context, piața imobiliară și refinanțarea creditelor sunt unele dintre puținele forme reale de protecție a capitalului în 2026.

Claudiu Trandafir, economist și fondator al platformei, afirmă că piața imobiliară nu trebuie privită prin prisma fricii, ci a matematicii. El arată că, în ianuarie 2026, salariile sunt aproape duble față de 2019, în timp ce dobânzile fixe disponibile sunt mai mici decât cele considerate avantajoase în urmă cu șapte ani.

Potrivit acestuia, păstrarea banilor „la saltea” într-un context de inflație ridicată este cea mai sigură metodă de a pierde capital. Analiza susține că investiția într-o refinanțare care reduce rata lunară și eliberează lichiditate este una dintre cele mai sănătoase forme de gestionare financiară, folosind contextul bancar pentru protejarea veniturilor obținute prin muncă.

„Piaţa imobiliară nu trebuie privită prin prisma fricii, ci a oportunităţii matematice. În ianuarie 2026, ne aflăm într-un punct unic: avem salarii aproape duble faţă de 2019, dar acces la dobânzi mai mici decât atunci. A ţine banii ‘la saltea’ într-un context de inflaţie ridicată este cea mai sigură metodă de a pierde capital. Banii trebuie să circule. Investiţia într-o refinanţare care îţi reduce rata şi îţi eliberează lichiditate lunară este cea mai sănătoasă formă de igienă financiară. Practic, te foloseşti de contextul bancar pentru a-ţi proteja munca”, afirmă Claudiu Trandafir, economist şi fondator al platformei menționate.

Analiza comparativă 2019–2026 indică faptul că salariul mediu net a crescut cu peste 80%, de la aproximativ 3.100 de lei în ianuarie 2019 la peste 5.700 de lei în prezent. În același timp, dobânzile fixe considerate „bune” în 2019, situate între 5,7% și 6%, au fost depășite de ofertele actuale, unde băncile vin cu dobânzi fixe începând de la 4,59%.

Deși prețul mediu pe metru pătrat a crescut semnificativ, de la circa 1.250 de euro la aproximativ 1.950 de euro, efortul financiar lunar pentru plata unei rate raportat la salariul mediu este mai mic în 2026. Acest lucru face ca accesul la creditare să fie mai eficient din punct de vedere matematic, în pofida percepției generale legate de scumpiri.

„Atât în 2019, cât şi în 2026, mediul economic este marcat de riscuri interne şi externe, însă experienţa arată că perioadele de incertitudine pot genera oportunităţi pentru cei care acţionează strategic. În 2019, instabilitatea legislativă internă, tranziţia de la ROBOR la IRCC şi tensiunile politice s-au suprapus peste un context internaţional dominat de războiul comercial SUA-China, Brexit şi încetinirea economiei europene. În 2026, principalele ameninţări sunt inflaţia, care erodează economiile pasive, şi un context extern tensionat, caracterizat de conflicte regionale, instabilitate geopolitică şi reconfigurarea pieţelor de energie, cu impact direct asupra costurilor şi deciziilor economice”, se menţionează analiza citată.

Pentru românii cu credite contractate în ultimii ani, refinanțarea este descrisă drept una dintre cele mai eficiente metode de optimizare financiară. Mutarea unui credit cu dobândă variabilă ridicată către o dobândă fixă mai mică poate genera economii lunare de 900–1.000 de lei, sume care, în lipsa unei decizii active, ar fi pierdute prin inflație.