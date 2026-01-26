Luni dimineață, Gabriel Bodescu a observat că persoane din agenda lui au început să primească mesaje suspecte pe WhatsApp. Oficialul și-a dat seama că atacatorii îi preluaseră contul și încercau să obțină bani folosind identitatea sa, mizând pe relația de încredere cu cei care primeau solicitările.

Mesajele trimise de hackeri aveau un format standard și sugerau o situație urgentă. În acest fel, destinatarii erau împinși să reacționeze rapid și să vireze sumele cerute într-un cont bancar indicat.

Pentru a-și avertiza cunoscuții cât mai repede, Gabriel Bodescu a publicat la statusul aplicației WhatsApp o fotografie cu un mesaj prin care a transmis că nu el este cel care cere bani. El a explicat că a fost vorba despre o problemă de securitate și le-a cerut oamenilor să nu trimită bani.

Tot atunci, oficialul FRF a acționat imediat după ce a realizat că a fost victima unui atac informatic și a alertat autoritățile.

Gabriel Bodescu a declarat că, după ce contul său a fost spart, a luat legătura cu autoritățile. El a precizat că situația a fost gestionată ulterior, după sesizarea făcută în aceeași zi.

„Mi-a fost spart contul de WhatsApp și imediat ce am realizat acest lucru am anunțat autoritățile, care ulterior au rezolvat problema”, a declarat Gabriel Bodescu pentru golazo.ro.

Atacul a avut ca scop obținerea de bani, prin folosirea identității sale în conversațiile cu persoane din lista de contacte.

Potrivit informațiilor disponibile, atacatorii ar fi folosit un cont bancar deschis în România, unde contactele erau îndemnate să vireze sume de bani. Ulterior, banii încasați erau transferați rapid către conturi din străinătate, ceea ce face traseul mai greu de urmărit.

Schema descrisă sugerează o organizare rapidă a atacului, bazată pe solicitări trimise simultan către cât mai multe persoane.

Gabriel Bodescu nu este singura persoană cunoscută care a fost vizată de astfel de fraude. În ultima perioadă, atacurile asupra conturilor de WhatsApp au devenit tot mai frecvente, iar metoda solicitării de bani în numele victimei a fost folosită în numeroase situații.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra riscului acestor înșelătorii și recomandă verificarea oricărei cereri de bani primite prin aplicații de mesagerie.

Conform Meta, WhatsApp are peste 3 miliarde de utilizatori în 180 de țări. În România, aproximativ 10 milioane de persoane au conturi pe această aplicație. WhatsApp a fost lansat în 2009, iar Facebook a cumpărat serviciul în 2014, pentru 19 miliarde de dolari.