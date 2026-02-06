Problema de securitate WhatsApp a fost semnalată inițial de echipa Google Project Zero, cunoscută pentru identificarea unor breșe critice în aplicații populare. Specialiștii au constatat că funcția de descărcare automată poate fi folosită ca vector de atac, permițând salvarea instantanee a fișierelor media pe dispozitiv, fără intervenția sau confirmarea explicită a utilizatorului.

În scenariile analizate, infractorii cibernetici ar fi creat grupuri false și ar fi trimis invitații către utilizatori obișnuiți. Odată acceptată invitația, fișierele trimise în grup sunt descărcate automat pe telefon, ceea ce poate duce la compromiterea dispozitivului fără ca victima să observe imediat activitatea suspectă.

Experții în securitate de la Malwarebytes au explicat că atacurile care folosesc descărcarea automată sunt extrem de periculoase, deoarece elimină pasul de verificare din partea utilizatorului și permit livrarea directă a conținutului malițios.

Aceștia subliniază că riscul este amplificat de faptul că aplicația este utilizată zilnic de miliarde de persoane din întreaga lume. Deocamdată, nu există date clare privind numărul exact al utilizatorilor afectați, însă amploarea potențială a problemei a determinat lansarea rapidă a unor avertismente publice.

După confirmarea existenței vulnerabilității, WhatsApp a lansat o actualizare menită să blocheze exploatarea bug-ului și să prevină infectările ulterioare. Compania a transmis că securitatea utilizatorilor rămâne o prioritate și că breșa a fost remediată la nivel de aplicație.

Chiar și în acest context, specialiștii atrag atenția că actualizările nu elimină complet riscurile asociate descărcărilor automate. Funcția rămâne activă în multe cazuri, iar utilizatorii care nu își modifică manual setările pot fi în continuare expuși unor atacuri similare, mai ales în cazul unor metode noi, care exploatează comportamentul aplicației.

Specialiștii Malwarebytes au precizat că actualizările sunt esențiale, dar nu înlocuiesc măsurile de precauție la nivel de utilizator, iar dezactivarea descărcării automate reduce semnificativ suprafața de atac.

Aceștia insistă asupra faptului că fiecare utilizator trebuie să verifice dacă are instalată cea mai recentă versiune WhatsApp și să ajusteze setările de confidențialitate în consecință.

Una dintre cele mai importante măsuri recomandate pentru utilizatorii WhatsApp vizează dezactivarea descărcării automate a fișierelor media. Procedura este relativ simplă, dar necesită parcurgerea manuală a mai multor opțiuni din meniul aplicației.

Pentru dispozitivele Android, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația WhatsApp, să acceseze meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și să intre în secțiunea Setări. De acolo, trebuie selectată opțiunea Stocare și date, unde se află meniul Descărcare automată media.

În cadrul acestui meniu există trei situații distincte: utilizarea datelor mobile, conexiunea Wi-Fi și roamingul. Pentru fiecare categorie, utilizatorii sunt sfătuiți să debifeze toate tipurile de fișiere disponibile — Fotografii, Audio, Video și Documente — și să confirme modificările. După finalizarea pașilor, fiecare secțiune ar trebui să afișeze mesajul „Niciun fișier media”.

Pe lângă această setare, Malwarebytes recomandă și limitarea persoanelor care pot adăuga utilizatorii în grupuri WhatsApp. Acest tip de atac presupune adesea includerea victimei într-un grup nou, alături de un contact existent, pentru a crea o aparență de legitimitate. Restricționarea accesului reduce considerabil șansele ca utilizatorii să fie expuși unor astfel de tentative.

Pentru aplicarea acestei măsuri, utilizatorii trebuie să acceseze Setări, apoi Confidențialitate, și să selecteze opțiunea Grupuri, unde pot stabili cine are dreptul de a-i adăuga în conversații de grup.