Analiza dură a lui Radu Georgescu, despre „avantajul” României de a ignora cifrele economice
Într-o analiză publicată pe pagina sa de socializare, expertul contabil Radu Georgescu trage un semnal de alarmă ironic, dar extrem de critic, cu privire la starea economiei românești în anul 2026.
Acesta susține că România beneficiază de un „avantaj economic imens”, care ar fi probabil unic pe planetă: faptul că nimeni nu citește rapoartele cu date financiare.
Potrivit specialistului, nu există probabil nici zece persoane în întreaga țară care să consulte execuțiile bugetare și să înțeleagă cu adevărat mecanismele din spatele cifrelor oficiale.
Expertul explică faptul că această lipsă de interes generalizată pentru datele concrete permite propagarea oricăror „trăsnăi” economice în spațiul public, fără ca cineva să verifice veridicitatea informațiilor.
Radu Georgescu subliniază că, din cauza acestei ignoranțe colective, cetățenii și firmele nu se întreabă de ce plătesc dobânzi mult mai mari decât în state precum Serbia, Albania sau Bosnia.
România ar fi, de fapt, retrogradată deja în junk, doar că nu la nivel oficial. Motivul: s-ar strica socotelile Comisiei Europene
Radu Georgescu demontează, în prima parte a analizei sale postate pe Facebook, mitul conform căruia România ar sta bine din punct de vedere financiar pentru că nu a fost retrogradată oficial la nivelul „Junk” (nerecomandat investițiilor).
El afirmă că, în realitate, România se află în această categorie de doi ani, plătind dobânzi duble față de vecinii din afara Uniunii Europene care au deja acest statut.
Expertul sugerează că agențiile de rating nu au oficializat această poziție doar pentru a nu afecta costurile de împrumut ale Comisiei Europene, care se împrumută și în numele țării noastre.
O altă „minunăție” semnalată de contabil este afirmația oficială privind încasările record din PNRR. Georgescu contrazice aceste declarații, invitând publicul să verifice site-ul oficial al Comisiei Europene, unde s-ar vedea clar că România nu a mai primit niciun euro de zece luni de zile.
Această discrepanță între discursul politic și realitatea contabilă este, în opinia sa, o dovadă clară a modului în care absența analizei financiare permite manipularea opiniei publice.
„Metoda Nastratin Hogea” în bugetul de stat
Trecând la execuția bugetară din martie 2026, Radu Georgescu compară strategia Guvernului cu povestea lui Nastratin Hogea, care a încercat să își învețe măgarul să nu mai mănânce, iar când animalul a învățat, acesta a murit.
Expertul explică faptul că Executivul a reușit o reducere scriptică a deficitului prin tăierea drastică a investițiilor, care s-au prăbușit cu 50% față de anul 2025, reprezentând o scădere de 6,5 miliarde de lei.
El avertizează că, deși în bugetul pe 2026 era prevăzută o creștere accelerată a investițiilor, statul a făcut exact opusul, tăind din singurele intervenții benefice pentru economie.
În finalul analizei, Radu Georgescu atrage atenția asupra creșterii încasărilor din TVA cu 5 miliarde de lei, subliniind că acești bani nu vin de la companii, ci direct din buzunarele consumatorilor. În timp ce cheltuielile operaționale ale statului au continuat să crească cu peste un miliard de lei, populația pare să accepte zeci de noi taxe fără proteste, spre deosebire de vecinii bulgari care au forțat demisia guvernului lor la o simplă tentativă de a mări TVA.
Radu Georgescu concluzionează, cu o notă de amărăciune, că „norocul” guvernanților români rămâne faptul că nimeni nu citește rapoartele financiare.
|Indicator Analizat
|Situație Reală / Evoluție (2026 vs 2025)
|Impactul Asupra Cetățeanului / Economiei
|Investiții Publice
|Scădere cu 50% (-6,5 miliarde lei)
|Stoparea proiectelor de dezvoltare; creștere economică nesustenabilă.
|Incasări din TVA
|Creștere cu 5 miliarde lei
|Inflație resimțită direct în prețul produselor de la raft (plătit de consumator).
|Cheltuieli Stat
|Creștere cu 1,2 miliarde lei
|Aparat birocratic mai scump, în ciuda promisiunilor de austeritate.
|Fonduri PNRR
|0 euro încasați (ultimele 10 luni)
|Blocaj în finanțarea reformelor structurale și a infrastructurii.
|Costuri Împrumut
|Dobânzi duble față de Serbia/Albania
|Statul plătește sume imense pentru datorii, limitând bugetele de Sănătate/Educație.
|Statut Rating
|„Junk” de facto (neoficial)
|Românii plătesc prețul unei țări riscante, fără ca acesta să fie recunoscut politic.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„In Romania avem un avantaj economic imens
Probabil unic pe planeta Pamant
Avantajul este ca nu citeste nimeni rapoarte cu date financiare
Nu cred ca sunt 10 oameni in Romania care se uita pe rapoartele cu datele financiare ale Romaniei
Si inteleg ce scrie in ele
Acest lucru genereaza un avantaj economic imens
In Romania poti sa spui orice trasnaie legata de economie
Oricum nu se intreaba nimeni daca acele informatii sunt corecte
Favoritele mele sunt
1 Romania are noroc ca nu este in Junk
Probabil esti linistit cand auzi aceasta stire
Nici nu conteaza ca de 2 ani Romania plateste dobanzi duble fata de tari care sunt in Junk : Serbia, Albania, Bosnia
Daca nu ma crezi poti sa cauti pe Google
Romania este de 2 ani in Junk, dar nu este pusa oficial deoarece ar fi singura tara din UE in Junk
Si am creste dobanzile la care se imprumuta Comisia Europeana si in numele nostru
Din aceasta cauza oamenii si firmele din Romania nu se intreaba de ce naiba platim in Romania dobanzi la credite mult mai mari decat sarbii, albanezii etc
2 In ultimele 10 luni Romania a incasat sume record din PNRR
Am auzit de multe ori aceasta afirmatie
Dar daca te uiti pe site-ul oficial al Comisiei Europene vei vedea ca este exact invers
De 10 luni Romania nu a primit niciun euro
Saptamana asta am auzit alta minunatie
Deficitul bugetar din 2026 a scazut la jumatate fata de 2025
Daca te-ai uitat pe executia bugetara de la martie 2026 vei intelege ca suntem ca in povestea lui Nastratin Hogea
Nastratin incerca sa invete magarul sa nu mai manance
Cand a invatat sa nu mai manance, magarul a murit
Iti explic mai jos de ce Guvernul este Nastratin si noi suntem magarul
1 Guvernul a redus drastic investitiile in 2026
Investitiile in 2026 s-au prabusit cu 50% comparat cu 2025
O scadere de 6,5 miliarde lei
Guvernul a taiat exact de unde nu trebuia
Investitiile sunt singurele interventii benefice in economie ale Guvernului
Nu are rost sa spun ca in bugetul pe 2026 este scris ca investitiile vor creste accelerat comparat cu 2025
Dar Guvernul face invers decat in buget
Oricum nu citeste nimeni nici bugetul nici executia bugetara
2 Cresteri de incasari TVA cu 5 miliarde
Nu stiu daca ai observat
Pe bonul pe care il primesti de la magazin intr-o parte scrie TVA
Daca nu te-ai prins pana acum, tu platesti TVA-ul, nu companiile
Deci acesti bani in plus de la TVA vin si din buzunarul tau
Uraa!!
Au crescut incasarile din TVA !!
3 Am si o veste buna din executia bugetara
Cheltuielile operationale ale statului au scazut
Glumesc
Au crescut cu 1,2 miliarde in 2026 comparat cu 2025
Concluzii
Anul trecut Guvernul din Bulgaria a vrut sa creasca TVA-ul
Au fost proteste cu sute de mii de oameni in toata Bulgaria
Dupa o saptamana Guvernul a anulat cresterea TVA-ului
Si si-a dat demisia
In Romania pe langa TVA, Guvernul din Romania a crescut alte zeci de taxe
Noroc ca in Romania nu citeste nimeni rapoarte cu date financiare
Atat s-a putut”, a afirmat Radu Georgescu într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.
