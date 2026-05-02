Într-o analiză publicată pe pagina sa de socializare, expertul contabil Radu Georgescu trage un semnal de alarmă ironic, dar extrem de critic, cu privire la starea economiei românești în anul 2026.

Acesta susține că România beneficiază de un „avantaj economic imens”, care ar fi probabil unic pe planetă: faptul că nimeni nu citește rapoartele cu date financiare.

Potrivit specialistului, nu există probabil nici zece persoane în întreaga țară care să consulte execuțiile bugetare și să înțeleagă cu adevărat mecanismele din spatele cifrelor oficiale.

Expertul explică faptul că această lipsă de interes generalizată pentru datele concrete permite propagarea oricăror „trăsnăi” economice în spațiul public, fără ca cineva să verifice veridicitatea informațiilor.

Radu Georgescu subliniază că, din cauza acestei ignoranțe colective, cetățenii și firmele nu se întreabă de ce plătesc dobânzi mult mai mari decât în state precum Serbia, Albania sau Bosnia.

Radu Georgescu demontează, în prima parte a analizei sale postate pe Facebook, mitul conform căruia România ar sta bine din punct de vedere financiar pentru că nu a fost retrogradată oficial la nivelul „Junk” (nerecomandat investițiilor).

El afirmă că, în realitate, România se află în această categorie de doi ani, plătind dobânzi duble față de vecinii din afara Uniunii Europene care au deja acest statut.

Expertul sugerează că agențiile de rating nu au oficializat această poziție doar pentru a nu afecta costurile de împrumut ale Comisiei Europene, care se împrumută și în numele țării noastre.

O altă „minunăție” semnalată de contabil este afirmația oficială privind încasările record din PNRR. Georgescu contrazice aceste declarații, invitând publicul să verifice site-ul oficial al Comisiei Europene, unde s-ar vedea clar că România nu a mai primit niciun euro de zece luni de zile.

Această discrepanță între discursul politic și realitatea contabilă este, în opinia sa, o dovadă clară a modului în care absența analizei financiare permite manipularea opiniei publice.

Trecând la execuția bugetară din martie 2026, Radu Georgescu compară strategia Guvernului cu povestea lui Nastratin Hogea, care a încercat să își învețe măgarul să nu mai mănânce, iar când animalul a învățat, acesta a murit.

Expertul explică faptul că Executivul a reușit o reducere scriptică a deficitului prin tăierea drastică a investițiilor, care s-au prăbușit cu 50% față de anul 2025, reprezentând o scădere de 6,5 miliarde de lei.

El avertizează că, deși în bugetul pe 2026 era prevăzută o creștere accelerată a investițiilor, statul a făcut exact opusul, tăind din singurele intervenții benefice pentru economie.

În finalul analizei, Radu Georgescu atrage atenția asupra creșterii încasărilor din TVA cu 5 miliarde de lei, subliniind că acești bani nu vin de la companii, ci direct din buzunarele consumatorilor. În timp ce cheltuielile operaționale ale statului au continuat să crească cu peste un miliard de lei, populația pare să accepte zeci de noi taxe fără proteste, spre deosebire de vecinii bulgari care au forțat demisia guvernului lor la o simplă tentativă de a mări TVA.

Radu Georgescu concluzionează, cu o notă de amărăciune, că „norocul” guvernanților români rămâne faptul că nimeni nu citește rapoartele financiare.

Indicator Analizat Situație Reală / Evoluție (2026 vs 2025) Impactul Asupra Cetățeanului / Economiei Investiții Publice Scădere cu 50% (-6,5 miliarde lei) Stoparea proiectelor de dezvoltare; creștere economică nesustenabilă. Incasări din TVA Creștere cu 5 miliarde lei Inflație resimțită direct în prețul produselor de la raft (plătit de consumator). Cheltuieli Stat Creștere cu 1,2 miliarde lei Aparat birocratic mai scump, în ciuda promisiunilor de austeritate. Fonduri PNRR 0 euro încasați (ultimele 10 luni) Blocaj în finanțarea reformelor structurale și a infrastructurii. Costuri Împrumut Dobânzi duble față de Serbia/Albania Statul plătește sume imense pentru datorii, limitând bugetele de Sănătate/Educație. Statut Rating „Junk” de facto (neoficial) Românii plătesc prețul unei țări riscante, fără ca acesta să fie recunoscut politic.