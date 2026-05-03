Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, descrie situația din teren ca fiind una de mobilizare totală, în care fiecare zi contează pentru atingerea obiectivelor asumate.

„Furnicar pe Autostrada Moldovei A7! Cinci mii de muncitori şi peste o mie de utilaje lucrează zi şi noapte pe tronsoanele Focşani – Bacău – Paşcani. Şantierele avansează văzând cu ochii. În fiecare zi se aştern peste 10.000 de tone de asfalt, sute de metri cubi de beton şi zeci de mii de tone de umplutură pentru terasamente. Ritmul este unul susţinut, iar mobilizarea din teren este impresionantă”, a transmis oficialul.

Potrivit acestuia, activitatea din șantiere este una continuă, fără întreruperi, tocmai pentru a recupera eventualele întârzieri și pentru a menține graficul de execuție. Volumele de materiale utilizate zilnic indică un efort logistic semnificativ, iar coordonarea între echipele din teren este esențială pentru ca lucrările să avanseze simultan pe mai multe tronsoane.

Un punct critic pentru proiect îl reprezintă luna august, când România trebuie să îndeplinească o primă etapă majoră din Planul Național de Redresare și Reziliență. Respectarea acestor jaloane este condiția esențială pentru deblocarea integrală a finanțării europene nerambursabile.

În acest context, autoritățile transmit că ritmul lucrărilor trebuie menținut la cote maxime în următoarele luni. Practic, fiecare zi de lucru contează, iar întârzierile pot avea consecințe directe asupra accesării fondurilor.

Secretarul de stat a explicat că, pentru atingerea acestui obiectiv, șantierele trebuie „să duduie, şi la propriu, şi la figurat, în următoarele luni”, subliniind presiunea uriașă care apasă asupra constructorilor și autorităților implicate.

Totodată, oficialul a transmis că există garanții din partea constructorilor în ceea ce privește respectarea termenelor asumate:

„Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins”.

Pe lângă obiectivele legate de finanțare, Ministerul Transporturilor urmărește și un rezultat concret pentru șoferi: deschiderea circulației pe întreg tronsonul autostrăzii până la Pașcani.

Această etapă ar marca un moment important pentru infrastructura rutieră din România, mai ales pentru regiunea Moldovei, care a fost mult timp defavorizată din punct de vedere al investițiilor în autostrăzi.

Horațiu Cosma a evidențiat amploarea proiectului și viteza cu care acesta a fost implementat, comparativ cu alte investiții similare din trecut.

„Vorbim despre aproximativ 320 de kilometri realizaţi în doar patru ani – un record pentru România şi dovada că, atunci când există voinţă şi finanţare, lucrurile pot merge înainte. Este un vis în care am crezut încă din 2021, când am obţinut finanţarea prin PNRR. Astăzi, acel vis devine realitate. O realitate care înseamnă aproximativ 3 ore de la Bucureşti la Paşcani, zeci de vieţi salvate anual pe E85 şi zeci de mii de români care ajung mai repede, mai sigur şi mai confortabil acasă, în fiecare zi”, a mai declarat acesta.

Finalizarea Autostrăzii Moldovei A7 nu înseamnă doar o investiție majoră în infrastructură, ci și o schimbare concretă în viața de zi cu zi a românilor. Reducerea timpului de deplasare între București și Pașcani la aproximativ trei ore va facilita mobilitatea, va sprijini economia regională și va încuraja investițiile.

În același timp, unul dintre cele mai importante efecte este creșterea siguranței rutiere. Drumul european E85, cunoscut drept una dintre cele mai periculoase artere din România, ar urma să fie degrevat de o parte semnificativă din trafic, ceea ce ar putea duce la reducerea numărului de accidente grave.

Autostrada Moldovei A7 devine astfel nu doar un proiect de infrastructură, ci și un test pentru capacitatea României de a implementa investiții mari cu finanțare europeană, în termenele stabilite.

Respectarea jaloanelor din PNRR, menținerea ritmului de lucru și finalizarea lucrărilor până la Pașcani vor arăta dacă autoritățile și constructorii pot livra rezultate concrete într-un interval de timp ambițios. În joc nu sunt doar miliarde de euro, ci și încrederea în capacitatea statului de a duce la bun sfârșit proiecte esențiale pentru dezvoltarea țării.