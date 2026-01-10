Lucrările pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), în special pe secțiunea montană, continuă încă din primele zile ale acestui an, chiar și în condiții meteo nefavorabile. Directorul CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), Cristian Pistol, a transmis că activitatea de pe șantier nu a fost întreruptă.

Strategia de execuție este adaptată astfel încât să permită avansarea lucrărilor în punctele unde tehnologia o face posibilă indiferent de anotimp, cu respectarea tuturor normelor de calitate, spune șeful CNAIR.

Potrivit acestuia, pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu, una dintre cele mai dificile porțiuni ale autostrăzii, lucrările se desfășoară constant, cu accent pe zonele critice. Un exemplu este tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, unde activitatea de excavare a înregistrat progrese semnificative.

Directorul CNAIR a arătat că a fost solicitată menținerea unei mobilizări ridicate din partea constructorului turc Mapa-Cengiz, pe șantier fiind prezenți peste 70 de muncitori și aproximativ 40 de utilaje.

Cristian Pistol a explicat că săpăturile în versant nu sunt afectate de condițiile de iarnă, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță.

Până în prezent, au fost excavați 240 de metri în galeria dreaptă a tunelului și 200 de metri în galeria stângă, urmând să fie pregătite operațiunile de dinamitare dinspre capătul situat spre Sibiu.

În același timp, fluxul de materiale necesare este asigurat prin fabrica de la Sibiu, unde se produc grinzi de beton și confecții metalice. Șeful CNAIR a menționat că au fost deja finalizate 328 de grinzi din beton, realizate în condiții optime, fără a fi expuse înghețului în etapele critice de execuție.

Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic sunt în desfășurare, fiind utilizate peste 4.000 de tone de metal din totalul de 40.000 de tone prevăzute în contract.

Stadiul fizic al lucrărilor pe întreaga secțiune de 31,33 kilometri a depășit 8%. Cristian Pistol a subliniat că șantierul este monitorizat permanent pentru ca ritmul de execuție să nu afecteze calitatea.

Investiția, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțată prin Programul Transport 2021-2027, obiectivul final fiind realizarea unei conexiuni moderne între Portul Constanța și frontiera vestică a României.