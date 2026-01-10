Cristian Pistol, CNAIR: Lucrările pe Autostrada Sibiu-Pitești continuă în ritm susținut, în ciuda condițiilor meteo
Lucrările pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), în special pe secțiunea montană, continuă încă din primele zile ale acestui an, chiar și în condiții meteo nefavorabile. Directorul CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), Cristian Pistol, a transmis că activitatea de pe șantier nu a fost întreruptă.
Strategia de execuție este adaptată astfel încât să permită avansarea lucrărilor în punctele unde tehnologia o face posibilă indiferent de anotimp, cu respectarea tuturor normelor de calitate, spune șeful CNAIR.
Potrivit acestuia, pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu, una dintre cele mai dificile porțiuni ale autostrăzii, lucrările se desfășoară constant, cu accent pe zonele critice. Un exemplu este tunelul Robești, cu o lungime de aproximativ 900 de metri, unde activitatea de excavare a înregistrat progrese semnificative.
Directorul CNAIR a arătat că a fost solicitată menținerea unei mobilizări ridicate din partea constructorului turc Mapa-Cengiz, pe șantier fiind prezenți peste 70 de muncitori și aproximativ 40 de utilaje.
Săpăturile în versant decurg în condiții de siguranță, fără a fi afectate de condițiile de iarnă. Fluxul de materiale, asigurat prin fabrica de la Sibiu
Cristian Pistol a explicat că săpăturile în versant nu sunt afectate de condițiile de iarnă, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță.
Până în prezent, au fost excavați 240 de metri în galeria dreaptă a tunelului și 200 de metri în galeria stângă, urmând să fie pregătite operațiunile de dinamitare dinspre capătul situat spre Sibiu.
În același timp, fluxul de materiale necesare este asigurat prin fabrica de la Sibiu, unde se produc grinzi de beton și confecții metalice. Șeful CNAIR a menționat că au fost deja finalizate 328 de grinzi din beton, realizate în condiții optime, fără a fi expuse înghețului în etapele critice de execuție.
Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic sunt în desfășurare, fiind utilizate peste 4.000 de tone de metal din totalul de 40.000 de tone prevăzute în contract.
Stadiul fizic al lucrărilor pe întreaga secțiune de 31,33 kilometri a depășit 8%. Cristian Pistol a subliniat că șantierul este monitorizat permanent pentru ca ritmul de execuție să nu afecteze calitatea.
Investiția, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțată prin Programul Transport 2021-2027, obiectivul final fiind realizarea unei conexiuni moderne între Portul Constanța și frontiera vestică a României.
Postarea lui Cristian Pistol
„Autostrada Sibiu-Pitești (A1): continuă lucrările pe secțiunea montană, încă din primele zile ale acestui an!
În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere.
Strategia noastră de execuție pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate.
La tunelul Robești (900 m) lucrările avansează.
Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje.
Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță.
S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă.
Se pregătesc acum operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.
Fluxul de materiale este asigurat prin producția în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton și a confecțiilor metalice.
Au fost finalizate 328 de grinzi din beton, produse în condiții optime, nefiind expuse înghețului în fazele critice de execuție.
Pentru viaductul Boița, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract.
Stadiul fizic a depășit 8% pe întreaga secțiune de 31,33 km.
Monitorizăm permanent șantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției.
Această investiție de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate și decontate cu celeritate.
Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.