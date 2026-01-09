Potrivit MAE, din cauza vremii, în Bulgaria sunt restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri.

Regiunea Lovech:

Camioanele peste 12 tone nu pot circula pe drumul Shipkovo – Ribaritsa și prin Pasul Troyan (se curăță zăpada).

Camioanele peste 12 tone nu pot circula pe drumul Shipkovo – Ribaritsa și prin Pasul Troyan (se curăță zăpada). Regiunea Vratsa:

Drumul Oryahovo – Knezha este închis complet (vizibilitate slabă).

Pe drumul Varna – Dobrich, camioanele peste 12 tone nu au voie să circule.

Drumul Oryahovo – Knezha este închis complet (vizibilitate slabă). Pe drumul Varna – Dobrich, camioanele peste 12 tone nu au voie să circule. Regiunea Burgas:

Pe autostrada Trakia (km 346–349, spre Sofia) viteza maximă este 90 km/h.

Pe autostrada Trakia (km 346–349, spre Sofia) viteza maximă este 90 km/h. Regiunea Sofia:

Pe autostrada Hemus (km 1–8, spre Varna): viteză maximă 90 km/h; camioanele peste 12 tone merg doar pe banda de urgență.

Pe autostrada Hemus (km 1–8, spre Varna): Tunelul Topli Dol (km 39–42):

Două benzi spre Sofia, o bandă pe sens opus (trafic dirijat).

Două benzi spre Sofia, o bandă pe sens opus (trafic dirijat). Regiunea Haskovo:

Pe autostrada Maritsa (km 26–32, spre Kapitan Andreevo): trafic pe o singură bandă; viteză maximă 50 km/h.

Pe autostrada Maritsa (km 26–32, spre Kapitan Andreevo):

Autostrăzile Cherno More și Europa NU au restricții.

Complet închise tot anul:

Varbishki, Zlatishki

Restricții pentru camioane: Troyanski – peste 12 t Kotelski – peste 20 t Aytoski – peste 12 t Petrohan – peste 12 t + fără remorci Vratnik – peste 10 t Dyulinski – peste 3,5 t Pamporovo – peste 3,5 t Tvardishki – peste 10 t Shipka – camioane peste 12 t (până la 31 martie 2026)



Pechinsko, Predel, Primorski, Republica, Rishki, Rozhen, Prevala

MAE îi sfătuiește pe cetățenii români care călătoresc în Bulgaria să își pregătească mașina pentru condiții de iarnă și să conducă cu atenție sporită, adaptând viteza la starea carosabilului, mai ales atunci când drumul este alunecos. Șoferii sunt îndemnați să evite manevrele bruște și să nu depășească utilajele de deszăpezire care lucrează pe șosele.

Totodată, MAE recomandă achiziționarea din timp a vinietei electronice, exclusiv de pe site-ul oficial www.bgtoll.bg

, care este disponibil și în limba română. Vinieta de weekend este valabilă începând de vineri, ora 12:00, și până duminică, ora 23:59.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Ambasada României la Sofia, la numerele de telefon +359 2971 2858 și +359 2973 3510, apelurile fiind disponibile non-stop prin call center. Pentru situații speciale sau de urgență gravă, este pus la dispoziție și numărul de permanență +359 879 440 758.

MAE recomandă folosirea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații actualizate și sfaturi utile înainte și pe durata călătoriei.