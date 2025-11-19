Gabriel Zane spune că succesul financiar a fost susținut de o strategie clară de dezvoltare regională și de investiții constante în echipă și procese. „Creștem cu și prin oamenii noștri. Provocările nu sunt doar investițiile și logistica, ci și formarea unei echipe care să poată susține ritmul accelerat de dezvoltare”, a specificat el.

Strategia pentru 2025 vizează consolidarea prezenței regionale. „Extinderea la nivel regional a fost obiectivul nostru principal anul acesta”, spune Zane. În Bulgaria, compania a preluat distribuitorul local Auto Hit, iar în Ungaria și Republica Moldova, Auto Total se concentrează pe consolidarea pozițiilor deja existente. „În Republica Moldova am reușit să dublăm cifra de afaceri într-un singur an și estimăm o nouă dublare în perioada următoare. Este o performanță care ne obligă să fim și mai atenți la ce facem”, adaugă el.

Auto Total a fost inclusă în „Top 300 Companii de Succes”, iar cu această ocazie, Gabriel Zane, Director Marketing, a oferit un interviu publicației în care a venit cu mai multe detalii despre investițiile din ultimii ani și planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2023? Dar 2024?

GABRIEL ZANE: Auto Total continuă să aibă o creștere solidă pe piața de distribuție a pieselor și accesoriilor auto. Cifra de afaceri a urcat de la 1,84 miliarde lei în 2022 la 2,23 miliarde lei în 2023, atingând 2,70 miliarde lei în 2024. Este o creștere de aproape 50% în doar doi ani. Profitul net a urmat același trend ascendent: 100,4 milioane lei în 2022, 120,5 milioane lei în 2023 și 145,8 milioane lei în 2024. Numărul mediu de angajați a crescut constant, de la 1.614 în 2022 la 1.834 în 2024, confirmând expansiunea operațională.

C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

GZ: Fiecare etapă de creștere e o provocare. 2025 ne-a adus gestionarea extinderii regionale, adaptarea la specificul piețelor externe și menținerea aceluiași standard de excelență operațională cu care clienții noștri din România sunt obișnuiți. Extinderea la nivel regional a reprezentat obiectivul strategic principal pentru noi în acest an.

În Bulgaria, cea mai recentă piață în care-am intrat, am preluat la începutul acestui an distribuitorul local de piese și accesorii auto, Auto Hit si urmează să introducem aici întregul nostru portofoliu de produse. În Ungaria și Republica Moldova avem provocarea de-a ne întări pozițiile existente. Acolo piața este matură, iar diferențierea prin calitate și prin diversitatea portofoliului devine esențială.

Rezultatele au confirmat strategia: în Republica Moldova, de exemplu, am reușit să dublăm cifra de afaceri într-un singur an și estimăm o nouă dublare în perioada următoare. Este o performanță care ne obligă să fim și mai atenți la ce facem. Creștem cu și prin oamenii noștri. De aceea, provocările noastre nu sunt doar investițiile și logistica, ci și formarea unei echipe care să poată susține acest ritm accelerat.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

GZ: Auto Total nu se rezumă la a vinde piese. Asta fac și alți distribuitori. Diferența este că noi construim relații de încredere, pe termen lung, și oferim sprijin real fiecărui client. Forța noastră stă în modul în care ne personalizăm serviciile: educație tehnică, training, furnizare de scule și utilaje. Plus accentul pe experiențele care aduc valoare. Într-o piață unde toți au aceeași ștachetă de depășit, noi reușim pur și simplu să sărim mai sus. Și mai este stabilitatea companiei: în vremuri de criză, asta a contat foarte mult pentru partenerii de business.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

GZ: Noi avem o cultură simplă: facem ce ne place, încobnjurați de oameni de calitate. Eu am fost al 10-lea angajat, când firma abia pornea la drum, cu un depozit cât o sufragerie și 3-4 furnizori. Azi suntem peste 1.800 în toată țara și mă mândresc că am contribuit la evoluția asta. La Auto Total, dacă ai inițiativă și pasiune, poți să pornești de la zero și să crești în companie. Ce ne ține aproape este libertatea de-a veni cu idei și de a le transforma în realitate. Nouă, practic, job-ul ăsta ne dă oportunitatea să facem asta în fiecare zi.

Cultura competitivă pornește de la vârf și ține de atitudine și strategie. Ca-n fotbal, contează relația dintre coechipieri, longevitatea în echipă și aportul fiecăruia. Greșelile devin lecții, iar simplitatea ne-a dus de la începuturi modeste la performanțele de azi. Suntem mai buni individual și și mai buni împreună: lideri cu modestia în ADN.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

GZ: Ne concentrăm pe trei direcții principale: educație, sănătate și sport. Cel mai recent proiect CSR este parteneriatul cu Asociația Stop Ambrozie, care urmărește să crească nivelul de conștientizare asupra efectelor acestei plante, să susțină politici publice mai eficiente și să educe populația. Organizația derulează campanii online și promovează măsuri concrete – de la cosirea repetată și smulgerea manuală, la replantarea cu specii competitive – și are în plan crearea unor rețele locale de voluntari pentru monitorizare.

În paralel, continuăm programele tradiționale. Anual, prin concursul Mecanicul Anului, premiem cea mai bună școală tehnică din România, pentru a recunoaște eforturile profesorilor și rezultatele elevilor. Sprijinim educația și prin colaborări punctuale cu organizații precum Casa Bună. Sportul rămâne, de asemenea, o prioritate. Avem propria echipă de fotbal, pe care o susținem constant, pentru că sportul înseamnă mai mult decât mișcare: e disciplină, e fair-play, e spirit de echipă. Performanța, fie pe teren, fie în business, se construiește prin pasiune și colaborare.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

GZ: Resimțim deja contracția pieței și este probabil să o resimțim și în perioada următoare. Viața e mai scumpă pentru fiecare dintre noi, dar paradoxal, pentru Auto Total acest context ar putea fi o oportunitate. Suntem obișnuiți cu efortul, sacrificiul și riscul, iar în pandemie am văzut în provocări oportunități și, procedând astfel, am câștigat cotă de piață. Avem capacitatea de-a ne adapta rapid la cerințele pieței și, într-un fel, suntem cameleonici. Indiferent de riscuri și probleme, găsim soluții.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

GZ: Suntem conștienți de dificultățile economice actuale și de impactul lor asupra mediului de afaceri și asupra oamenilor. România trece printr-un efort colectiv de adaptare la costuri mai mari. Totuși, noi credem că încrederea unii în alții și cooperarea reală dintre mediul privat, autorități și societate pot să ne scoată din acest context mai puternici și mai rezilienți. Încrederea e cheia pentru bunul mers înainte al unei națiuni.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

GZ: 2000 de prieteni. Care nu vând piese, nu livrează piese, nu descarcă piese, nu fac punctaje, nu fac identificări, nu răspund la telefon, nu bifează facturi, nu fac depozite, fac un sigur lucru: oferă cele mai tari experiențe clienților noștri și oamenilor din jurul nostru.

C: Cât de mult v-a afectat situația tensionată de la granițele României? Puteți da exemple concrete?

GZ: La începutul războiului, impactul a fost mai ales la nivel uman. Colegii noștri, din toate piețele în care activăm, s-au mobilizat imediat pentru a ajuta refugiații care treceau granița. Am organizat transporturi de bunuri de strictă necesitate, am pus la dispoziție spații de cazare și am sprijinit logistic acțiunile de voluntariat ale organizațiilor locale.