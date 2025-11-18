Iar pentru a oferi mai multe detalii, Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer Superbet CRR, a oferit un interviu publicației în care a vorbit despre investițiile recente și despre diferențiatorii companiei în piața în care activează. Adam Lamentowicz deține peste 30 de ani de experiență în business development, a lucrat în domenii precum telecomunicații, fuziuni și achiziții, industria chimică sau tehnologie și divertisment. În ultimii 17 ani, Adam a activat în industria jocurilor de noroc și a cons operațiunile unor companii de pariuri sportive în țări precum Polonia, Olanda sau SUA.

De la venirea sa în cadrul Superbet, în anul 2020, Adam a deținut, succesiv, roluri precum Manager General pentru Polonia, urmat de VP International Markets și, începând din 2024, Chief Commercial Officer pentru întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (CEE), acoperind, inclusiv, responsabilitățile rolului de Manager General pentru România.

În materie de asociații de business, Adam Lamentowicz este CEO și fondator al Camerei de Comerț pentru Industria de Divertisment și Gaming din Polonia, o asociație care reunește peste 100 de operatori cu licență și furnizori de tehnologie în lupta împotriva pieței negre și a rețelelor ilegale de jocuri de noroc din Polonia. În același timp, el este membru al Consiliului Director al United Nations Global Compact Network (UNGC) din Polonia, forum în cadrul căruia Adam este deosebit de implicat în programul de politici dedicat combaterii economiei subterane.

CAPITAL: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorii ani?

ADAM LAMENTOWICZ: Investițiile Grupului Superbet, pentru viitorul apropiat, vizează dezvoltarea tehnologiei proprii prin intermediul inovației, precum și consolidarea pozițiilor comerciale din piețele internaționale care se află în portofoliul companiei noastre.

În cadrul echipelor noastre de tehnologie continuăm să inovăm și să dezvoltăm noi produse digitale care vor avea un impact semnificativ asupra industriei globale de betting și gaming. Un indicator elocvent în acest sens îl reprezintă deschiderea a două noi centre de inovație la Amsterdam (Olanda) și Madrid (Spania), pe lângă cele deja existente în Croația, Marea Britanie și România.

De asemenea, un reper esențial pentru 2024 îl reprezintă și lansarea brandului nostru în piața din Brazilia. Intrarea pe această piață majoră din America Latină a fost însoțită de parteneriate de anvergură cu cluburi de fotbal de renume mondial, precum São Paulo FC și Fluminense FC, și de colaborări cu festivaluri de muzică și cultură urbană, precum Carnavalul de la Rio, Rock in Rio, Lollapalooza Brazil și Rio Innovation Week.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

AL: Ne mândrim că am construit un brand autentic, dinamic și inovator în zona de tehnologie și divertisment, un brand care rezonează puternic cu comunitățile pasionaților de sport. Reușitele noastre se bazează pe consecvența cu care am rămas fideli valorilor fundamentale: generozitate, orientare către nevoile clientului și asigurarea unui nivel constant de excelență operațională.

Anul 2024 a marcat consolidarea poziției noastre de lider, printr-o serie de parteneriate strategice de amploare ce au crescut vizibilitatea și impactul brandului Superbet. Un exemplu de referință îl reprezintă continuarea colaborării cu Superliga, prima divizie a fotbalului românesc, care în sezonul 2023–2024 a înregistrat cea mai mare audiență pe stadioane din ultimele două decenii, cu peste 2,2 milioane de suporteri prezenți la meciuri.

În paralel, parteneriatele cu cluburi de tradiție precum Dinamo București, Rapid București, Universitatea Craiova, Farul Constanța și Universitatea Cluj au întărit statutul Superbet de partener de încredere al fotbalului românesc. Totodată, un pas important pe scena internațională a fost reprezentat de asocierea cu La Liga, prin care competiția de elită a fotbalului spaniol a devenit noul partener oficial al Superbet în România.

Pe lângă parteneriatele din lumea sportului, ne-am extins prezența și în zona divertismentului muzical, prin colaborări cu unele dintre cele mai apreciate festivaluri, precum Nostalgia, Electric Castle și „Beach, Please!”. Aceste parteneriate subliniază deschiderea Superbet către o audiență extinsă și dorința de a oferi experiențe memorabile, care se află la intersecția dintre sport, muzică și cultură urbană.

C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

AL: Implicarea companiei noastre în viața comunității se concretizează prin proiectele Fundației Superbet, care în 2024 au generat un impact vizibil atât în România, cât și pe plan internațional.

Prin colaborarea cu Grand Chess Tour, fundația a reușit să sprijine direct peste 2.000 de jucători de șah, contribuind activ la dezvoltarea acestui sport și la promovarea noilor talente. Totodată, în parteneriat cu Fundația Garry Kasparov, Fundația Superbet este sponsor principal al patru etape Grand Chess Tour, organizate la București (România), Varșovia (Polonia), Zagreb (Croația) și, începând din acest an, São Paulo (Brazilia).

Pe plan local, în sportul românesc, implicarea s-a materializat prin burse și donații realizate alături de Go Scholarship și alte organizații de profil, susținând peste 400 de tineri sportivi pentru ca aceștia să își poată valorifica potențialul.

Prin toate aceste demersuri, Fundația Superbet contribuie nu doar la progresul sportului, ci și la consolidarea unor valori fundamentale precum incluziunea și egalitatea de șanse, asigurând accesul la resurse educaționale pentru viitoarele generații din România.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

AL: Suntem un business românesc care și-a câștigat statutul de unicorn printr-o strategie ambițioasă de expansiune internațională, oferind experiențe de divertisment inovatoare, responsabile și captivante. Continuăm să redefinim standardele industriei, să ne extindem la nivel global și să construim un brand puternic, în care clienții noștri pot avea încredere.