Specialiștii în investiții au indicat aurul drept domeniul de referință pentru anul 2026, sugerând că, în ciuda apariției unor industrii noi, tradiționalul metal prețios rămâne o opțiune sigură și profitabilă.

Experții au subliniat că evoluția prețului aurului din ultimii doi ani a fost una excepțională, comparabilă cu creșterea înregistrată în perioada crizei petrolului din 1979, și că perspectiva pentru anul viitor rămâne optimistă.

Analizele arată că prețurile aurului s-au dublat în ultimii doi ani, atingând niveluri record, iar specialiștii consideră că evoluția nu va fi doar un vârf temporar, transmite Reuters.

Prețurile spot au depășit 4.381 de dolari pe uncie în luna octombrie 2025, după ce până în martie aceeași anul nu trecuseră pragul de 3.000 de dolari. Această creștere a fost impulsionată în mare parte de cererea venită din partea băncilor centrale și a investitorilor individuali.

Michael Widmer, analist la Bank of America, a explicat că achizițiile masive au fost determinate de așteptările privind câștiguri suplimentare, diversificarea portofoliilor și preocupările legate de deficitele fiscale ale Statelor Unite, dar și de politica dolarului slab și de eforturile autorităților de a reduce deficitul de cont curent al SUA.

Philip Newman, director general la Metals Focus, a adăugat că evoluția aurului este susținută și de îngrijorările legate de independența Rezervei Federale americane, disputele comerciale internaționale și tensiunile geopolitice, inclusiv războiul din Ucraina și interacțiunile Rusiei cu țările NATO din Europa.

Analiștii de la JP Morgan au subliniat că pentru al cincilea an consecutiv, diversificarea rezervelor băncilor centrale în afara dolarului ar putea oferi aurului o bază solidă de apreciere în 2026.

Gregory Shearer, analist la JP Morgan, a explicat că nivelul actual al prețurilor este susținut de cererea constantă venită din partea băncilor centrale.

Experții băncii estimează că menținerea prețurilor necesită achiziții trimestriale de aproximativ 350 de tone, dar prevăd că acestea vor ajunge în medie la 585 de tone pe trimestru în anul următor.

Morgan Stanley și JP Morgan se așteaptă ca prețul aurului să atingă 4.500 de dolari pe uncie la mijlocul anului 2026 și să depășească 5.000 de dolari pe uncie în trimestrul al patrulea, în timp ce Metals Focus estimează că metalul prețios va ajunge la aceeași valoare până la sfârșitul anului.

Banca Reglementelor Internaționale a atras atenția că simultan cu creșterea prețului aurului, piețele de acțiuni au înregistrat de asemenea creșteri, un fenomen nemaivăzut de cel puțin 50 de ani, ceea ce ridică întrebări privind posibila apariție a unei bule financiare în ambele sectoare.

Analiștii au explicat că o parte din achizițiile recente de aur au avut rolul de protecție împotriva corecțiilor bruște ale piețelor bursiere, în contextul tensiunilor comerciale și geopolitice.

Nicky Shiels, analist la MKS PAMP, a apreciat că aurul va deveni un activ critic de portofoliu pe termen lung, mai degrabă decât o simplă acoperire ciclică, anticipând o medie de preț de 4.500 de dolari pe uncie în 2026.

Economiștii de la Macquarie estimează că ritmul de creștere va fi mai moderat decât în 2025, prognozând prețuri medii de aproximativ 4.225 de dolari pe uncie.

Ei au precizat că achizițiile băncilor centrale și intrările în ETF-uri de aur vor compensa scăderea cererii de bijuterii, care a scăzut cu 23% în trimestrul al treilea 2025, fiind parțial susținută de cererea de retail pentru lingouri și monede.

Cererea totală de aur este anticipată să crească cu 11% în 2025, atingând 5.150 de tone, pentru ca în 2026 să scadă la 4.815 tone.

Relaxarea politicii monetare a Rezervei Federale a atras și noi investitori instituționali, precum compania de criptomonede Tether, care a achiziționat aproximativ 26 de tone de aur în al treilea trimestru 2025, de cinci ori mai mult decât banca centrală a Chinei.

Gregory Shearer a subliniat că, deși această mișcare nu trebuie ignorată, nu este clar dacă alte companii vor urma o strategie similară, având în vedere că aurul nu este inclus ca activ de rezervă pentru criptomonedele stabile conform legislației americane.