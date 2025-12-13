Potrivit raportului realizat de XTB, România intră în 2026 cu o creștere economică estimată la doar 0,8%, pe fondul restricțiilor fiscale, al investițiilor private prudente și al tensiunilor politice interne. Dezechilibrele externe și presiunile asupra finanțelor publice rămân printre principalele vulnerabilități ale economiei locale.

Inflația este prognozată să scadă spre 3,9% până la finalul anului, însă riscurile generate de evoluția prețurilor la energie rămân semnificative. În același timp, leul ar putea continua o depreciere controlată, cursul fiind estimat la 5,25 lei pentru un euro, în condițiile în care Banca Națională a României va încerca să limiteze volatilitatea pieței valutare.

Reprezentanții XTB subliniază că 2026 va fi un an dificil pentru investitori, în care informația și analiza atentă vor juca un rol esențial în luarea deciziilor.

„Ne îndreptăm spre un an în care nimic nu este garantat. Prin urmare, acest raport își propune să pună lumina exact acolo unde riscurile sunt mari și unde optimismul este deja fragil. Raportul aduce la un loc tendințe, riscuri și semnale timpurii, pentru ca investitorii să poată traversa un an care se anunță intens. Când volatilitatea crește, informația bine filtrată devine un avantaj”, spune Irina Cristescu.

Conform raportului XTB, principalele repere macroeconomice pentru anul 2026 sunt:

PIB: +0,8%

Inflație: 3,9%

Deficit bugetar: –6,7% din PIB

Curs EUR/RON: 5,25 lei

Indicele BET: +5%

Dobânda-cheie: 5,5%, cu posibilitate de scădere în a doua parte a anului

La nivel european, finalul anului 2025 aduce un optimism moderat, însă economia Zonei Euro continuă să se confrunte cu probleme structurale. Cererea internă rămâne slabă, investițiile private sunt prudente, iar tensiunile politice din marile economii, precum Franța și Germania, afectează încrederea investitorilor.

Europa pierde treptat teren în fața Statelor Unite și Asiei, în special din cauza decalajelor în inovare și a piețelor financiare mai puțin dinamice.

Raportul XTB arată că piețele valutare vor continua să fie influențate de diferențele de politică monetară dintre SUA și Zona Euro, în timp ce perechea EUR/USD ar putea beneficia de o eventuală relaxare mai rapidă a politicii monetare americane.

În zona mărfurilor, aurul și petrolul rămân extrem de sensibile la evoluțiile geopolitice. Aurul ar putea testa noi maxime istorice în 2026, dacă tendințele de de-dolarizare și achizițiile băncilor centrale se mențin, în timp ce petrolul va depinde mai degrabă de factorii geopolitici decât de cerere.

Bursele globale continuă să atingă noi maxime, impulsionate de investițiile masive în tehnologie și inteligență artificială. Raportul subliniază că, deși evaluările sunt ridicate, fundamentele sunt mai solide decât în perioada bulei dot-com.

În același timp, ecosistemul cripto intră într-o nouă etapă de maturizare, iar Ethereum ar putea câștiga teren în fața Bitcoin, pe fondul extinderii utilizării instituționale și al noilor cadre de reglementare.

Un an al contrastelor și al deciziilor prudente

În concluzie, raportul XTB arată că 2026 va fi un an al contrastelor: creștere economică modestă, dar oportunități selective pe piețele financiare, într-un climat dominat de incertitudine și volatilitate ridicată. Pentru investitori, adaptabilitatea și analiza atentă a riscurilor vor fi esențiale.