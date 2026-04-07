Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că formațiunea nu intenționează să intre în nicio coaliție sau alianță cu partidele aflate în prezent la guvernare.

Acesta a explicat că partidul nu va susține nici măcar un guvern minoritar prin vot în Parlament, deoarece, în opinia sa, un astfel de sprijin ar anula caracterul minoritar al executivului.

Potrivit declarațiilor sale, poziția AUR rămâne una fermă de opoziție, fără înțelegeri politice cu actuala coaliție până la alegeri.

Petrișor Peiu a anunțat că AUR intenționează să depună o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară, imediat după data de 13 mai, când vor fi publicate datele economice pentru primul trimestru.

Acesta a explicat că momentul este ales în contextul în care, potrivit evaluărilor invocate, economia ar înregistra mai multe trimestre consecutive de scădere, ceea ce ar justifica inițierea demersului.

„Noi depunem o moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară. Pentru această sesiune parlamentară, ne-am gândit că ar fi optim ca discuţia şi votul asupra moţiunii de cenzură să aibă loc imediat după sau în ziua de 13 mai, atunci când se va face public rezultatul economiei româneşti pe trimestru 1, ceea ce va conduce la ideea de trei trimestre de când este acest guvern în funcţie, de scădere economică, de recesiune. Iată un motiv suficient de bun pentru a depune şi a susţine o moţiune de cenzură”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Liderul AUR a precizat că formațiunea va discuta cu parlamentari din toate grupurile, inclusiv neafiliați, pentru a obține sprijinul necesar adoptării moțiunii de cenzură.

„Nu văd de ce doar cu PSD am discuta acest lucru. Putem să discutăm şi cu parlamentari neafiliaţi şi cu alte grupuri parlamentare. Nu trebuie să limităm la PSD Nu avem nicio relaţie specială cu PSD şi nici nu intenţionăm să avem o relaţie specială cu vreunul din partidele actualei guverne”, a menţionat Peiu.

Petrișor Peiu a afirmat că noțiunea de guvern minoritar nu reflectă realitatea politică, deoarece situația se clarifică la primul test major din Parlament.

Acesta a explicat că votul asupra unei moțiuni de cenzură sau asupra bugetului arată dacă guvernul are sau nu susținere parlamentară. În opinia sa, dacă guvernul rezistă unui astfel de vot, înseamnă că are o majoritate consolidată.

În schimb, dacă moțiunea trece, acest lucru ar demonstra că executivul nu are susținere și trebuie înlocuit.

„Un guvern poate să fie minoritar până la prima moţiune de cenzură. Dacă parlamentul votează pentru demiterea guvernului, nu mai e minoritar sau până la prima lege a bugetului, care ar trebui să cadă. La votul asupra moţiunii de cenzură se va vedea cine este în opoziţie şi cine e la putere. Dacă guvernul rămâne în funcţie, înseamnă că avem un guvern larg majoritar consolidate, dacă moţiunea de cenzură trece, înseamnă că guvernul a fost minoritar dar nu este. Ideea că un guvern poate să fie minoritar nu are legătură cu realitatea politică”, a mai spus Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a susținut că soluția pentru situația politică actuală este organizarea de alegeri anticipate.

Acesta a arătat că, în opinia sa, dacă nu se poate forma o majoritate stabilă, decizia ar trebui să revină electoratului. El a indicat că această variantă este aplicată în statele occidentale în situații similare.

„Cât priveşte planurile noastre, nu intenţionăm să intrăm în nicio coaliţie, alianţă sau înţelegere cu vreunul din partidele actualei coaliţiei de guvernare, până la alegeri. Nici măcar să sprijinim cu vreun vot, în Parlament un guvern aşa zis minoritar, că atunci n-ar mai fi minoritar”, a spus Peiu.

Potrivit lui Petrișor Peiu, revenirea la votul populației ar permite formarea unei noi majorități parlamentare și ar clarifica raportul de forțe politice.