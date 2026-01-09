Reprezentanții Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) transmit că, după o noapte extrem de rece în mare parte din țară, gheața formată pe suprafețele pietonale poate provoca accidente grave. Autoritățile subliniază că un singur pas greșit poate duce la fracturi sau alte leziuni serioase.

Mesajul publicat pe pagina de Facebook a instituției îi îndeamnă pe cetățeni să evite încălțămintea neadecvată pentru sezonul rece. Accentul este pus pe folosirea pantofilor de iarnă, a branțurilor antiderapante și pe mersul cu atenție sporită, mai ales în zonele umbrite sau mai puțin circulate, unde gheața persistă mai mult timp.

„După o noapte extrem de rece în mare parte din ţară, atenţie la gheaţă! Un singur pas greşit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună… pe gheaţă contează aderenţa, nu stilul! Foloseşte încălţămintea de iarnă, branţuri antiderapante şi mergi cu grijă pentru a evita căzăturile”, se arată vineri pe pagina de Facebook a IGSU.

Autoritățile reamintesc că îndepărtarea zăpezii, a gheții și a țurțurilor din fața locuințelor sau a sediilor firmelor nu ține doar de spiritul civic. Aceasta reprezintă o obligație legală, iar neîndeplinirea ei poate duce la sancțiuni, mai ales dacă sunt puse în pericol alte persoane.

Apelul este adresat atât persoanelor fizice, cât și operatorilor economici, în contextul în care temperaturile scăzute favorizează refacerea rapidă a gheții, chiar și după curățarea inițială a trotuarelor.

„Îndepărtarea zăpezii, gheţii şi ţurţurilor din faţa locuinţei sau firmei nu este doar o datorie civică, ci şi o obligaţie legală!”, transmit autorităţile.

În noaptea de joi spre vineri, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în zonele montane, temperaturile au scăzut mult sub pragul înghețului, atingând valori cuprinse între minus 10 și minus 15 grade Celsius. Aceste condiții au contribuit la formarea poleiului și a gheții persistente.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va rămâne rece și în perioada următoare, cu temperaturi sub normalul perioadei în săptămâna 12–19 ianuarie, la nivel național.

Meteorologii anunță că, după această perioadă mai rece, este posibilă o încălzire ușoară în intervalul 19–26 ianuarie, mai ales în zonele montane și local în vestul și sudul țării. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.

Pentru sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, valorile termice sunt estimate a fi, în general, apropiate de normal, iar precipitațiile vor rămâne în limitele obișnuite, cu posibile deficite locale în zonele montane.