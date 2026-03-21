Armata israeliană anunță că începe duminică un atac major asupra Iranului, într-un demers care indică o extindere semnificativă a operațiunilor militare deja în desfășurare. Potrivit oficialilor israelieni, ofensiva este parte a unei strategii coordonate cu Statele Unite, având ca obiectiv neutralizarea capacităților militare și nucleare ale regimului iranian.

În acest context, ministrul apărării israelian a transmis un mesaj ferm privind direcția conflictului și intensificarea acțiunilor.

„Începând de duminică, intensitatea atacurilor care vor fi efectuate de forţele israeliene şi armata americană împotriva regimului terorist iranian şi a infrastructurii pe care se bazează acesta va creşte semnificativ”, a declarat Katz în timpul unei reuniuni de evaluare a situaţiei.

Declarația oficialului israelian confirmă faptul că operațiunile militare vor intra într-o nouă fază, caracterizată prin lovituri mai frecvente și mai puternice asupra unor ținte considerate strategice. Surse din domeniul securității indică faptul că această etapă ar putea include atacuri asupra unor facilități militare, baze logistice și centre de comandă ale Iranului.

Totodată, coordonarea cu Statele Unite subliniază dimensiunea internațională a conflictului, sugerând că acțiunile nu sunt izolate, ci parte a unei alianțe militare menite să reducă influența Iranului în regiune.

Escaladarea conflictului a fost marcată deja de un atac major asupra infrastructurii nucleare iraniene, desfășurat sâmbătă dimineață. Forțele americane și israeliene au vizat instalația de la Natanz, considerată principala unitate de îmbogățire a uraniului din Iran, într-o operațiune care ar putea avea efecte pe termen lung asupra programului nuclear iranian.

Oficialii implicați în coordonarea campaniei militare au subliniat că ofensiva nu se va opri în curând.

„Campania, condusă de preşedintele american Donald Trump şi de prim-ministrul (israelian) Benjamin Netanyahu, va continua… Nu ne vom opri până când toate obiectivele războiului nu vor fi atinse”, a adăugat Katz.

Această declarație reflectă o poziție fermă a liderilor implicați, indicând faptul că obiectivele militare sunt clare și că presiunea asupra Iranului va continua până la atingerea acestora. În paralel, președintele american Donald Trump a estimat impactul devastator al operațiunilor asupra capacității Iranului de a se reface.

„Iranului i-ar trebui zece ani pentru a se reconstrui după ofensiva militară condusă de Statele Unite şi Israel”, a afirmat acesta.

Pe fondul acestor evoluții, bilanțul conflictului include deja pierderi semnificative în rândul conducerii iraniene. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, mai mulți oficiali de rang înalt ar fi fost eliminați în urma atacurilor.

Lista include nume importante din structurile de putere ale Iranului:

Ali Khamenei – liderul suprem al Iranului din 1989,

Ali Shamkhani – secretarul Consiliului Suprem de Securitate,

Mohammad Pakpour – comandant al Gărzii Revoluționare,

Aziz Nasirzadeh – ministrul apărării, Mohammad Shirazi – șef al biroului militar,

Abdol Rahim Mousavi – șeful Statului Major al armatei,

Ali Larijani – șeful serviciilor de securitate,

Gholamreza Soleimani – comandant Basij,

Ismail Ahmadi – şeful Diviziei de Informaţii a forţelor paramilitare Basij

Mehdi Rastami Shmastan – comandant din Ministerul Informaţiilor.

Eliminarea acestor figuri cheie sugerează o strategie orientată nu doar spre infrastructură, ci și spre destabilizarea conducerii militare și politice a Iranului, ceea ce ar putea avea consecințe majore asupra evoluției conflictului în perioada următoare.