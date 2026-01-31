Primul pas este sursa din care instalezi aplicația. Pentru Android, Google Play Store este sursa oficială, iar pentru iPhone, App Store. Ambele magazine aplică filtre automate și verificări înainte ca aplicațiile să fie publicate, chiar dacă acest lucru nu elimină complet riscurile. Instalarea aplicațiilor din afara acestor platforme crește semnificativ șansele de a instala software malițios.

Un alt element important este dezvoltatorul aplicației. O aplicație creată de o companie cunoscută sau de un dezvoltator cu un istoric clar este, în general, mai sigură. Lipsa informațiilor despre dezvoltator, site-uri inexistente sau descrieri foarte vagi ar trebui să ridice semne de întrebare.

Recenziile utilizatorilor oferă indicii utile, dar trebuie citite atent. Nu este suficient să te uiți doar la ratingul general. Comentariile care menționează probleme precum reclame agresive, comportament suspect sau cereri ciudate de permisiuni pot indica riscuri reale. Recenziile foarte scurte și extrem de pozitive pot fi artificiale.

Nu în ultimul rând, permisiunile cerute de aplicație sunt foarte importante. Atât pe Android, cât și pe iPhone, aplicațiile solicită acces la diverse funcții ale telefonului.

O aplicație de lanternă sau de editare foto nu ar trebui să aibă nevoie de acces la contacte, mesaje sau apeluri. Dacă cererile nu au legătură clară cu funcția aplicației, este recomandat să renunți la instalare.

Unul dintre cele mai frecvente semne este apariția unor aplicații pe care nu îți amintești să le fi instalat. Aceste aplicații pot rula în fundal și pot fi greu de observat la prima vedere. În multe cazuri, ele au nume generice sau pictograme care imită aplicații legitime.

Un consum neobișnuit de baterie sau de date mobile poate fi un alt indiciu. Aplicațiile malițioase comunică frecvent cu servere externe, trimit date sau afișează reclame, ceea ce duce la un consum crescut de resurse. Dacă observi că bateria se descarcă mult mai rapid fără o explicație clară, este bine să verifici lista de aplicații active.

Dacă telefonul merge mai greu, se blochează frecvent sau se încălzește excesiv poate indica o activitate suspectă în fundal. De asemenea, apariția reclamelor de tip pop-up în afara aplicațiilor obișnuite sau redirecționările către pagini web necunoscute sunt semne clare de adware sau malware.

Un alt semnal de alarmă este comportamentul financiar neobișnuit. Mesaje trimise fără știrea ta, apeluri către numere necunoscute sau costuri nejustificate pe factura telefonică pot indica o aplicație care încearcă să genereze venituri în mod fraudulos.

Android oferă mai multă flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a instala aplicații din surse externe. Această libertate vine însă cu riscuri mai mari, mai ales dacă setările de securitate nu sunt configurate corect. Utilizatorii Android trebuie să fie mai atenți la permisiuni și la aplicațiile instalate manual.

iPhone are un sistem mai strict, unde aplicațiile sunt izolate mai bine și accesul la sistem este limitat. Totuși, acest lucru nu înseamnă că riscurile sunt inexistente. Aplicațiile pot colecta date în mod excesiv, pot urmări activitatea utilizatorului sau pot afișa reclame agresive, chiar dacă nu sunt viruși clasici.

În ambele cazuri, utilizatorul rămâne primul filtru de securitate. Deciziile luate înainte de instalare sunt la fel de importante ca măsurile tehnice oferite de sistemul de operare.

Actualizarea constantă a sistemului de operare și a aplicațiilor este una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Actualizările includ remedieri de securitate care închid vulnerabilități cunoscute și reduc șansele de exploatare.

Este bine să verifici periodic lista aplicațiilor instalate și să ștergi aplicațiile pe care nu le mai folosești sau pe care nu le recunoști. Cu cât ai mai puține aplicații instalate, cu atât riscul este mai mic.

Atât Android, cât și iPhone oferă instrumente integrate de securitate și confidențialitate. Activarea opțiunilor de scanare automată, limitarea accesului aplicațiilor la date sensibile și revizuirea periodică a permisiunilor ajută la menținerea controlului asupra telefonului.

Pentru utilizatorii care stochează date sensibile sau folosesc telefonul pentru plăți și aplicații bancare, o aplicație de securitate mobilă poate aduce un plus de protecție. Aceste aplicații pot detecta comportamente suspecte și pot avertiza din timp asupra riscurilor.