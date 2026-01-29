În același timp, Meta oferă utilizatorilor o alternativă: un abonament plătit care le permite să folosească aplicația fără nicio întrerupere și fără reclame, menținând experiența de utilizare actuală.

Această schimbare, deși poate fi percepută ca neplăcută, are un motiv clar financiar. Meta a achiziționat WhatsApp în 2014 pentru aproximativ 19 miliarde de dolari, iar până în prezent a recuperat doar o mică parte din această investiție.

Introducerea reclamelor este o încercare a companiei de a face aplicația profitabilă, păstrând totodată baza masivă de utilizatori la nivel global, potrivit informațiilor publicate de elEconomista.

WhatsApp are peste 40 de milioane de utilizatori doar în Spania, ceea ce reprezintă aproximativ 90% din populația conectată la internet. Compania a mai încercat anterior să obțină venituri directe de la utilizatori, printr-un abonament anual de 89 de cenți pentru Android în 2013.

Această măsură a fost însă un eșec și a fost retrasă rapid, nefiind implementată pe iOS. Diferența majoră față de acea încercare este că noul abonament nu limitează accesul la aplicație, ci oferă opțiunea de a elimina reclamele și de a beneficia de mai multă confidențialitate.

Modelul „gratuit cu reclame” versus „abonament fără reclame” devine astfel standard în industria digitală. Facebook, Instagram și alte servicii Meta au deja astfel de opțiuni, iar WhatsApp se aliniază acum acestei direcții, pregătind terenul pentru o monetizare mai eficientă a aplicației.

În același timp, WhatsApp a introdus și un nou mod numit „lockdown”, cunoscut și ca „Setări stricte ale contului”. Funcția este concepută pentru a proteja utilizatorii împotriva atacurilor cibernetice sofisticate, iar lansarea va fi realizată treptat în următoarele săptămâni.

Odată activat, modul lockdown limitează atașamentele și fișierele media provenite de la persoane necunoscute și dezactivează automat toate apelurile primite de la contacte externe. În plus, WhatsApp restricționează cine poate adăuga utilizatorul într-un grup și blochează persoanele care nu se află în lista de contacte să vadă fotografia de profil, informațiile „despre” și starea online.

„Pentru cei câțiva utilizatori – cum ar fi jurnaliștii sau personalitățile publice – care ar putea avea nevoie de protecție extremă împotriva atacurilor cibernetice sofisticate și țintite, lansăm această nouă funcție”, a declarat Will Cathcart, șeful WhatsApp.

Această funcție vine ca o protecție împotriva malware-urilor sofisticate, cum ar fi Pegasus, care pot fi ascunse în imagini, videoclipuri sau fișiere PDF aparent inofensive. Aceste coduri infectează dispozitivele, fură informații sau instalează software de supraveghere, transformând telefonul într-un sistem de monitorizare care poate filma, asculta prin microfon și urmări locația exactă a utilizatorului. Malware-ul Pegasus a devenit infam datorită acestor funcționalități și putea fi instalat chiar și fără ca utilizatorul să răspundă la apeluri sau mesaje.

Meta, compania mamă a WhatsApp, a dat în judecată NSO Group, responsabil pentru dezvoltarea Pegasus, și a obținut despăgubiri de 167,25 milioane de dolari. Recent, WhatsApp a prevenit o campanie similară de atacuri cibernetice îndreptată împotriva jurnaliștilor, folosind malware dezvoltat de firma israeliană Paragon Solutions.

Activarea modulului lockdown se face prin următorii pași: accesați Setări → Confidențialitate → Avansat → activați „Setări stricte ale contului”. WhatsApp avertizează că funcția trebuie utilizată doar de cei care consideră că ar putea fi ținta unor atacuri cibernetice sofisticate, majoritatea utilizatorilor nefiind vizate de astfel de campanii. Astfel de atacuri sunt extrem de rare și sunt, în general, realizate de entități naționale, nu de infractori cibernetici obișnuiți.