Apatia socială taxată de Liviu Alexa. Ce anume îi mai poate scoate pe români în stradă?
Deși nemulțumirea socială atinge cote alarmante din cauza inflației și a instabilității politice, reacția publică lipsește cu desăvârșire. România traversează o perioadă de „dezintegrare silențioasă”, marcată de exodul populației și de un sentiment generalizat de resemnare, în care cetățenii preferă strategii individuale de supraviețuire în locul acțiunii colective.
Liviu Alexa taxează dur ceea ce el numește ipocrizia și lipsa de implicare a maselor, în podcastul moderat de Robert Turcescu, HAI România:
„Eu mai vrea doar să adaug la toată chestia asta să consemnez ipocrizia suveraniștilor. Pentru că nu mi s-a pare normal dacă ai această problemă, ca cetățean, dacă ai această stare de furie să stai în casă… Problema este că am ajuns în momentul în care… starea de ” se descurcă fiecare”. Eu mă descurc cu mine și îmi pasă doar de Robert și nu mai îmi pasă de comunitatea de țară.”
Care este factorul de declanșare?
Istoria arată că marile schimbări politice din România au fost impuse doar atunci când strada a presat masiv instituțiile statului și serviciile secrete care controlează deciziile politice din umbră.
Sorin Roșca Stănescu consideră, la rândul său, că doar o presiune uriașă, generată de o criză acută, va mișca sistemul:
„Nu poate fi rezolvată problema României decât cu ceva tămbălău și circ în stradă… În plină disoluție politică va veni și soluția. Încă o dată spun, dacă ies milioanele în stradă… Se sperie securiștii, în primul rând, când se iese masiv, când ies milioane de oameni în stradă, se vor speria securiștii care stau la butoane.”
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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