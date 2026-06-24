Apatia socială taxată de Liviu Alexa. Ce anume îi mai poate scoate pe români în stradă?

Din cuprinsul articolului Care este factorul de declanșare?

Deși nemulțumirea socială atinge cote alarmante din cauza inflației și a instabilității politice, reacția publică lipsește cu desăvârșire. România traversează o perioadă de „dezintegrare silențioasă”, marcată de exodul populației și de un sentiment generalizat de resemnare, în care cetățenii preferă strategii individuale de supraviețuire în locul acțiunii colective.

Liviu Alexa taxează dur ceea ce el numește ipocrizia și lipsa de implicare a maselor, în podcastul moderat de Robert Turcescu, HAI România:

„Eu mai vrea doar să adaug la toată chestia asta să consemnez ipocrizia suveraniștilor. Pentru că nu mi s-a pare normal dacă ai această problemă, ca cetățean, dacă ai această stare de furie să stai în casă… Problema este că am ajuns în momentul în care… starea de ” se descurcă fiecare”. Eu mă descurc cu mine și îmi pasă doar de Robert și nu mai îmi pasă de comunitatea de țară.”

Istoria arată că marile schimbări politice din România au fost impuse doar atunci când strada a presat masiv instituțiile statului și serviciile secrete care controlează deciziile politice din umbră.

Sorin Roșca Stănescu consideră, la rândul său, că doar o presiune uriașă, generată de o criză acută, va mișca sistemul: