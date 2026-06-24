Rețeta economică anti-criză prezentată în podcastul HAI România: Impozitul progresiv și recuperarea resurselor naționale
România se adâncește într-o criză bugetară masivă, rulând fără un ghidaj economic clar, fapt ce forțează partidele să caute soluții financiare dincolo de paradigmele politice actuale. În timp ce guvernele evită reformele structurale de teamă să nu piardă capital electoral, analiștii propun măsuri dure, similare celor din statele europene dezvoltate.
Sorin Roșca Stănescu pune degetul pe rană și a deschis, în podcastul HAI România, discuția legată de o resetare radicală a modelului fiscal și a gestionării resurselor strategice ale țării:
„Alternativa economică, atenție, există… Sunt foarte multe surse de venit. Impozitul progresiv, pe care nu-l doresc liberalii, dar care este în toate statele europene… Impozitarea marilor… companiilor străine. Obligarea lor să nu-și mai poată ascunde profiturile prin tot felul de inginerii fiscale. Recuperarea dreptului de preemțiune pe care îl avem la Neptun Deep unde e o avere fantastică.”
Statul paralel și lipsa de viziune pe termen lung
O altă problemă majoră semnalată este optimizarea fiscală agresivă practicată de marile corporații internaționale, în timp ce capitalul românesc este supraimpozitat și sufocat de controale.
Jurnalistul Liviu Alexa critică dur lipsa de reacție a autorităților fiscale în fața marilor jucători din piață:
„România n-a fost obișnuită să gândească long term… Tu faci optimizare fiscală pe nenorocita asta de țară, care cât să mai suporte să fie ciugulită și hăituită (?!)… Sunt companii din Telecom… declară numai 2% sau 1% profit… Stau și mă întreb ANAF-ul: Băi, prieteni, voi ce mai faceți? Sunteți bine?”
Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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