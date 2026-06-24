Rețeta economică anti-criză prezentată în podcastul HAI România: Impozitul progresiv și recuperarea resurselor naționale

Din cuprinsul articolului Statul paralel și lipsa de viziune pe termen lung

România se adâncește într-o criză bugetară masivă, rulând fără un ghidaj economic clar, fapt ce forțează partidele să caute soluții financiare dincolo de paradigmele politice actuale. În timp ce guvernele evită reformele structurale de teamă să nu piardă capital electoral, analiștii propun măsuri dure, similare celor din statele europene dezvoltate.

Sorin Roșca Stănescu pune degetul pe rană și a deschis, în podcastul HAI România, discuția legată de o resetare radicală a modelului fiscal și a gestionării resurselor strategice ale țării:

„Alternativa economică, atenție, există… Sunt foarte multe surse de venit. Impozitul progresiv, pe care nu-l doresc liberalii, dar care este în toate statele europene… Impozitarea marilor… companiilor străine. Obligarea lor să nu-și mai poată ascunde profiturile prin tot felul de inginerii fiscale. Recuperarea dreptului de preemțiune pe care îl avem la Neptun Deep unde e o avere fantastică.”

O altă problemă majoră semnalată este optimizarea fiscală agresivă practicată de marile corporații internaționale, în timp ce capitalul românesc este supraimpozitat și sufocat de controale.

Jurnalistul Liviu Alexa critică dur lipsa de reacție a autorităților fiscale în fața marilor jucători din piață: