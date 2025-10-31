Potrivit propunerii legislative depuse de grupul parlamentar al AUR, tariful perceput pentru apa potabilă furnizată populației ar urma să fie plafonat la un nivel fix, raportat la salariul minim net pe economie.

Astfel, conform textului proiectului:

„Tariful perceput consumatorului final de către operatorul regional sau local pentru 1 metru cub de apă potabilă, produsă, transportată şi distribuită prin reţeaua publică de alimentare cu apă, nu poate depăşi 0,2% din salariul minim net pe economie”.

Această limitare ar urma să se aplice doar pentru consumatorii casnici, iar scopul declarat al inițiativei este de a asigura accesul echitabil la o resursă esențială, în contextul în care prețurile la utilități au crescut semnificativ în ultimii ani. Proiectul prevede și că în acest tarif plafonat vor fi incluse toate costurile suplimentare generate de serviciul de alimentare cu apă.

Mai exact, în prețul final suportat de consumator ar urma să intre și cheltuielile de canalizare, epurare, mentenanță sau alte costuri conexe, fără ca acestea să fie evidențiate distinct pe factură. Astfel, factura pentru apă ar urma să includă un tarif total unitar, fără defalcarea pe componente tehnice sau administrative.

În situațiile în care tariful practicat de operatorii regionali sau locali depășește plafonul stabilit prin lege, proiectul impune autorităților centrale și locale să intervină pentru acoperirea diferenței de cost.

Compensarea financiară ar urma să fie realizată din bugetele proprii sau din fonduri naționale, astfel încât prețul plătit de populație să nu depășească limita legală.

Textul propunerii prevede că „autoritățile publice locale și centrale vor lua măsuri de compensare financiară pentru diferență, din bugetele proprii sau din fonduri naționale, în vederea respectării acestui plafon”. În acest mod, responsabilitatea de a menține costurile în limitele stabilite ar fi împărțită între operatori și instituțiile publice implicate.

De asemenea, plafonarea s-ar aplica exclusiv apei potabile furnizate gospodăriilor, fără a include operatorii economici, organizațiile non-profit, cultele religioase sau instituțiile publice. Aceste entități ar continua să plătească tarifele stabilite de operatorii regionali în baza reglementărilor actuale.

Proiectul legislativ include și un set de sancțiuni pentru operatorii regionali sau locali care nu se conformează noilor limite impuse. Nerespectarea prevederilor privind plafonarea tarifelor ar atrage sancțiuni contravenționale cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.

Amenzile ar urma să fie aplicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), instituția responsabilă de monitorizarea și controlul operatorilor din domeniu.

Prin această măsură, inițiatorii proiectului susțin că se urmărește garantarea aplicării uniforme a plafonului și protejarea consumatorilor împotriva posibilelor abuzuri sau interpretări neunitare ale legii.

„Nerespectarea acestor prevederi atrage sancţiuni contravenţionale cuprinse între 20.000 lei şi 50.000 lei, aplicate operatorului regional sau local de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice”, se arată în textul proiectului.

Inițiativa privind plafonarea tarifului la apă potabilă a fost depusă la Senat, care este prima cameră sesizată în procesul legislativ. Camera Deputaților va avea rolul decizional, urmând să stabilească forma finală a actului normativ.

Dacă proiectul va fi adoptat, măsura ar putea introduce o schimbare semnificativă în modul de tarifare a apei la nivel național, cu implicații directe asupra veniturilor operatorilor de apă și canalizare, dar și asupra bugetelor administrațiilor locale.

Propunerea se înscrie într-un context mai larg al discuțiilor privind reglementarea prețurilor la utilități și protejarea consumatorilor vulnerabili. Rămâne de văzut în ce formă va fi adoptată legea și dacă Guvernul va susține această plafonare în forma actuală.