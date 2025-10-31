Potrivit Ralucăi Turcan, fost ministru al Muncii, discuția despre salariul minim trebuie să pornească de la realități economice, nu de la „populisme ieftine”.

„Ne aflăm într-o perioadă în care Guvernul trebuie să reducă rapid deficitul bugetar. Pot antreprenorii români să susţină acum o nouă majorare salarială sau ne trezim cu oameni trimişi în şomaj ori cu mai multă muncă la negru? Poate economia să susţină creşteri salariale făcute ‘din pix’ sau vom vedea costul cu forţa de muncă transferat în preţuri mai mari şi într-o inflaţie cu două cifre?”, a afirmat reprezentanta PNL Sibiu, în conferinţa de presă.

Raluca Turcan a respins și ideea conform căreia o majorare a salariului minim ar genera automat venituri suplimentare la bugetul de stat, afirmând că o astfel de abordare ar transforma creșterea salariului minim într-o povară pentru mediul economic.

De asemenea, deputatul PNL Sibiu a subliniat că o discuție axată exclusiv pe salariul minim ar fi „profund incorectă” în raport cu profesiile ce necesită calificare superioară.

„Nu doar salariul minim este afectat de inflaţie – toţi angajaţii, în funcţie de pregătirea şi experienţa lor, au dreptul la o salarizare corectă. O creştere doar a salariului minim ar conduce la o egalizare a drepturilor salariale între un angajat necalificat şi un arhitect, inginer, programator, contabil etc. – lucru pe care nu şi l-a propus nici măcar defunctul partid comunist”, a spus aceasta.

Potrivit deputatului liberal, majorarea tuturor salariilor pornind de la creșterea salariului minim ar fi dificil de susținut în sectorul public, iar în mediul privat trebuie să fie corelată cu creșterea productivității și a competitivității.

„Majorarea tuturor salariilor plecând de la creşterea salariului minim, pentru sectorul de stat, este greu de suportat, iar pentru mediul de afaceri trebuie corelată cu creşterea competitivităţii”, a mai afirmat deputatul Raluca Turcan.

Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, Sorin Grindeanu a comentat avertismentele venite din partea mediului privat, care semnalează că o creștere a salariului minim ar putea duce la închiderea unor întreprinderi mici și mijlocii.

Liderul PSD a subliniat că o astfel de decizie trebuie evaluată în ansamblu, ținând cont nu doar de perspectiva angajatorilor, ci și de cea a salariaților, afectați de creșterea costurilor de trai.

„Nu trebuie să priviți lucrurile doar din această perspectivă. Și angajații trebuie să aibă salarii decente, nu trebuie să discutăm doar din punctul de vedere al patronilor. Oamenii trebuie plătiți conform regulilor Uniunii Europene”, a declarat Grindeanu.

El a punctat că Guvernul trebuie să urmărească un obiectiv echitabil, care să mențină un echilibru între competitivitatea economică și nivelul de trai al populației. În acest context, PSD consideră că este necesară o analiză tehnică detaliată înainte de luarea unei decizii finale.

