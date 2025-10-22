Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Craiova, că social-democrații pregătesc o nouă inițiativă legislativă privind pensiile speciale ale magistraților, care să respecte toate criteriile de constituționalitate și să pună capăt „exceselor” din sistem.

„PSD va veni cu o propunere de lege care va readuce în parametri decenţei toate aceste excese, fiindcă nu este normal să ieşi la pensie la 48-49 de ani cu 7-10.000 de euro. Astea nu sunt lucruri normale şi trebuie să fie îndreptate. Dar dacă vrei să îndrepţi aceste lucruri, asta se face şi ascultând sistemul şi vorbind cu ministrul Justiţiei care a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora mai degrabă decât a rezolva aceste probleme. Şi vă asigurăm că vom propune o lege care va trece şi de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraţilor. Şi lucrul acesta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunt şi lumini pus la cale de unii şi alţii”, a spus Grindeanu.

Declarația liderului interimar al PSD vine în contextul discuțiilor tot mai intense privind reforma pensiilor de serviciu și după ce Curtea Constituțională a respins mai multe forme anterioare ale legii. Grindeanu a subliniat că partidul său va propune o soluție echilibrată, „care să respecte și principiile de echitate socială, dar și rigorile constituționale”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul conferinței extraordinare a PSD Dolj, unde organizația județeană a decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte al partidului la congresul programat pe 7 noiembrie, iar pe Claudiu Manda pentru poziția de secretar general.

Cu acest prilej, Grindeanu a reiterat ideea că PSD, fiind principalul partid din coaliția de guvernare, trebuie să aibă o voce fermă și respectată în cadrul alianței.

„Te aştepţi ca cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administraţia locală sau centrală, să nu le accepţi şi te aştepţi ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci. Nu, PSD nu va accepta aceste lucruri şi vă promită că împreună cu Claudiu şi cu echipa, după congresul din 7 noiembrie, toate aceste lucruri nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru, pentru că nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD şi acest lucru trebuie să-l conştientizeze şi ceilalţi. Nu poţi să vii şi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să trimită ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, o hârtie către tine prim-ministru, să facă o hârtie şi să spună că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti tu învăţat. Şi te aştepţi de la CCR să treacă peste aceste lucruri. Şi vii ieri în coaliţie şi spui că ai de gând să o iei de la capăt în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea dacă îţi doreşti cu adevărat să îndrepţi aceste nedreptăţi sociale sau vrei să faci doar un jos de imagine, de orgoliu personal”, a afirmat Grindeanu.

În finalul discursului său, liderul interimar al PSD le-a transmis colegilor de partid că obiectivul principal trebuie să rămână îmbunătățirea vieții oamenilor.

„Vreau să vă îndemn să le dăm românilor ceea ce de fapt ne cer: respect, siguranţă şi un nivel de trai mai bun. Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile, să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Ştiu că ţara aşteaptă de la noi mai mult decât discursuri, aşteaptă soluţii. De aceea, îndemnul meu este să fim uniţi pentru români, puternici împreună”, a transmis Grindeanu.

Claudiu Manda se retrage de la șefia PSD Dolj

În cadrul aceleiași conferințe, europarlamentarul Claudiu Manda a anunțat că, după 12 ani în fruntea organizației PSD Dolj, se retrage din funcția de președinte, urmând să candideze la nivel național pentru poziția de secretar general al partidului, ca parte din echipa condusă de Sorin Grindeanu.

Manda l-a propus pentru conducerea filialei doljene pe Cosmin Vasile, care a fost ales cu unanimitate de voturi.