Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri, la Craiova, un nou atac la adresa Ministerului Finanțelor, acuzând instituția că prin Ordonanța de Urgență 52 a blocat activitatea administrativă și economică a României. Liderul PSD a calificat drept „inadmisibil” faptul că actul normativ nu a fost modificat mai devreme, cerând ca Guvernul să abroge articolele controversate „chiar în această săptămână”.

În cadrul unei conferințe organizate de PSD Dolj, Grindeanu a vorbit pe larg despre efectele ordonanței, considerând-o un exemplu de decizie administrativă luată fără consultare și fără înțelegerea realităților din teritoriu.

„Nu poţi să vii tu, Ministerul Finanţelor, cu ordonanţă de acest tip, care blochează efectiv România. Şi ştiţi ce au făcut? S-au supărat pe noi. La 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptaţi, cine credeţi că au fost? Ministerul Finanţelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a declarat Grindeanu, la Craiova.

Liderul social-democrat a subliniat că partidul său a avertizat de la început că ordonanța creează blocaje în sistem și că unele măsuri trebuie retrase urgent.

„Această săptămână trebuie să fie, cu adevărat, ultima în care acele articole trebuie să fie abrogate”, a spus ferm Grindeanu.

Critici la adresa partenerilor de guvernare: „PSD nu va mai accepta prostiile făcute de alții”

În același context, Sorin Grindeanu a avut un mesaj dur și la adresa partenerilor de guvernare, acuzând o atitudine de superioritate din partea unor miniștri care, potrivit acestuia, ignoră opiniile și propunerile PSD.

„Nu poţi să stai non-stop, să crezi că eşti deţinătorul adevărului absolut, să vii în faţa PSD-ului, principalul partid din coaliţie, să spui că doar ce crezi tu e bine şi te aştepţi ca PSD-ul să nu reacţioneze. Te aştepţi de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administraţia locală sau centrală, să nu le accepți şi te aştepţi ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că partidul pe care îl conduce temporar nu va mai tolera astfel de situații și că după Congresul PSD din 7 noiembrie, formațiunea va adopta o linie mai fermă în relația cu partenerii de guvernare.