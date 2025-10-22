Dragoș Pîslaru a precizat că obiectivul Guvernului este clar: adoptarea rapidă a unei soluții conforme cu observațiile Curții Constituționale, dar care să nu întârzie încasarea fondurilor europene.

El a spus că termenul-limită pentru rezolvarea jalonului din PNRR este 28 noiembrie și că întârzierea ar duce la pierderea sumei de 231 de milioane de euro.

„Referitor la subiectul pensiilor speciale, termenul pe care îl ştiţi foarte bine este data-limită este de 28 noiembrie pentru a rezolva acest jalon care, într-adevăr, este legat de o sumă de 231 de milioane de euro. În ciuda lucrurilor care au fost discutate inclusiv în spaţiul public de unii sau de alţii, voinţa politică a coaliţiei rămâne de a rezolva acest subiect şi ne vom îndrepta cu o soluţie care să rezolve problemele procedurale care au fost indicate de Curtea Constituţională. Sunt convins că prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, va anunţa planul pentru acest subiect. În continuare mizăm pe faptul că vom împinge din nou reforma, de data asta cu rezolvarea ei, astfel încât să putem să evităm penalizarea de 231 milioane de euro”, a declarat ministrul.

El a subliniat că timpul este „un factor crucial” și că o revizuire amplă a legii ar reduce șansele de încadrare în termen. În consecință, Guvernul va propune o soluție concentrată pe corectarea aspectelor de procedură sesizate de Curtea Constituțională.

Ministrul a mai afirmat că, în forma actuală a proiectului, Comisia Europeană consideră jalonul din PNRR îndeplinit. Potrivit acestuia, Guvernul nu are motive să modifice radical textul legii, întrucât forma trimisă deja la Bruxelles „bifează condițiile necesare pentru deblocarea fondurilor”.

„Comisia Europeană, în condiţiile pe care proiectul Guvernului Ilie Bolojan le-a propus, consideră jalonul îndeplinit. Deci, dacă noi facem această reformă, nu şi altele, nu şi multe altele, una sau încă două, primim 231 de milioane. Să fie foarte, foarte clare lucrurile. Realitatea este că termenul de şase luni este un termen care curge din Regulament. E un termen care nu are cum să mai fie întors, deci la 28 noiembrie se constată de către Comisia Europeană stadiul acelei reforme”, a explicat Pîslaru.

El a adăugat că va discuta cu reprezentanții Comisiei pentru a vedea dacă poate fi acceptată o „aprobare condiționată”, având în vedere că problemele invocate de CCR sunt exclusiv de natură procedurală.

Dragoș Pîslaru a amintit că suma de 231 de milioane de euro, aflată în joc, este destinată unor proiecte de infrastructură, educație și sănătate. În acest context, a subliniat că Guvernul tratează cu prioritate deblocarea acestei tranșe din PNRR.

„Am prefera să avem aceşti 231 de milioane de euro pentru şcoli, spitale, autostrăzi, proiecte în domeniul energiei. (…) Dacă ar trece, aşa cum este, noi am primi acei bani de pe PNRR”, a precizat ministrul.

Curtea Constituţională a admis luni, 20 octombrie, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor. CCR a constatat că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii și neaşteptarea termenului de 30 de zile pentru obţinerea acestuia încalcă mai multe articole din Constituţie.