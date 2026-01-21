Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a început procesul de emitere a facturilor aferente consumului de energie electrică din luna decembrie 2025, marcând astfel reluarea activităților curente de facturare după o perioadă de pauză determinată de lucrări tehnice. Compania a transmis oficial că documentele vor fi generate progresiv, în funcție de fluxurile interne, fără ca toți clienții să le primească simultan.

În contextul acestui demers, reprezentanții companiei au explicat că utilizatorii pot observa modificări ale soldului afișat în platformele digitale, chiar și în situația în care factura nu a fost încă transmisă prin e-mail sau prin poștă. Acest decalaj ține de etapele tehnice ale procesului de emitere și comunicare a documentelor.

„Dorim să vă informăm că am început procesul de emitere a facturilor aferente consumului lunii decembrie 2025. Pe măsură ce emitem aceste facturi, se va modifica soldul vizibil în aplicația iHidro, chiar dacă factura nu a ajuns la adresa de e-mail sau de corespondență”, a transmis compania.

Oficialii Hidroelectrica subliniază că această etapă marchează revenirea la un calendar normal de facturare, după ce în primele săptămâni ale anului clienții au fost notificați în legătură cu posibile întârzieri, generate de un amplu proces de modernizare a infrastructurii informatice.

La începutul anului 2026, Hidroelectrica și-a informat clienții că facturile emise în luna ianuarie vor fi transmise cu întârziere, ca urmare a unor lucrări complexe la sistemele informatice care gestionează relația cu consumatorii. Compania a precizat încă de atunci că măsura este temporară și necesară pentru implementarea unor soluții digitale noi.

În perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, societatea a derulat un proiect amplu, descris drept unul strategic, care a presupus oprirea parțială a unor fluxuri operaționale. Scopul declarat a fost modernizarea infrastructurii IT, astfel încât procesele interne să fie adaptate cerințelor actuale și viitoare ale pieței de energie.

„Proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementarea unui nou sistem informatic”, a anunțat compania într-un comunicat.

Reprezentanții Hidroelectrica au explicat că o astfel de intervenție, de amploare, nu poate fi realizată fără un impact temporar asupra activităților curente, inclusiv asupra emiterii facturilor. Compania a optat pentru această perioadă de început de an pentru a limita pe cât posibil efectele asupra consumatorilor.

În cadrul proiectului derulat în luna ianuarie, Hidroelectrica a realizat și migrarea bazelor de date, o etapă esențială pentru funcționarea noilor aplicații și platforme digitale. Această operațiune a presupus transferul unui volum semnificativ de informații, inclusiv date despre clienți, consumuri, solduri și plăți.

Potrivit companiei, noile sisteme informatice au fost concepute pentru a îmbunătăți semnificativ relația cu clienții, prin reducerea timpilor de procesare și prin creșterea siguranței operațiunilor de facturare. De asemenea, se urmărește o mai bună acuratețe a datelor afișate și o gestionare mai eficientă a fluxurilor financiare.

Hidroelectrica a mai arătat că una dintre priorități este sporirea transparenței informațiilor privind soldurile și plățile, astfel încât clienții să aibă acces rapid și clar la situația lor contractuală. Totodată, compania mizează pe dezvoltarea unor funcționalități digitale îmbunătățite, adaptate nevoilor consumatorilor și ușor de utilizat în mediul online.

Reluarea emiterii facturilor pentru luna decembrie este, în acest context, primul test major pentru noile sisteme informatice implementate de Hidroelectrica, urmând ca în perioada următoare compania să gestioneze volumele curente de date și solicitările venite din partea clienților.